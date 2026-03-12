Jesús Sánchez, chef: "El mejor aperitivo fácil se hace sin fuego; con una lata de mejillones y un poco de mayonesa"

0 votos

Total: 1 min

Comensales: 1-2

Basta con abrir la despensa, sacar lo justo y montar un plato que cualquiera juraría que nos lo han servido en la barra de un bar castizo de Madrid.

Jesús Sánchez, chef al frente del Cenador de Amós en Villaverde de Pontones, el único restaurante con tres estrellas Michelin en Cantabria, lo ha demostrado en un vídeo publicado en su perfil de Instagram dentro de su sección "Cocina Latina", en la que comparte recetas rápidas hechas con una lata de conservas y poco más.

"Hoy tengo para vosotros una receta sin encender el fuego", anuncia el chef antes de explicarnos cómo mejorar una lata de mejillones dándole un toque más gourmet a una tapa conocida por todos.

Un aperitivo en menos de un minuto

La receta en cuestión son unos mejillones en escabeche con patatas fritas de bolsa, un clásico del tapeo madrileño que lleva décadas resolviendo cenas improvisadas y aperitivos de domingo.

Un bocado al que el chef navarro le da una pequeña vuelta de tuerca que eleva el conjunto: le añade una mayonesa aliñada con el propio escabeche de la lata.

El truco es sencillo. Se prepara una mayonesa casera -no hay drama si se usa una de bote- y se le añaden dos o tres cucharadas del líquido del escabeche de los mejillones.

Esa emulsión ácida y untuosa actúa como punto de unión entre las patatas de bolsa crujientes y los suculentos mejillones en escabeche. "Crujiente, ácido, cremoso. Un bocado que no falla", sentencia el chef.

Una alternativa más ligera

Para quienes prefieran una versión algo más ligera, las patatas fritas de bolsa pueden sustituirse por chips de verduras caseros.

Basta con cortar en láminas finas calabacín, boniato, remolacha o incluso patata, disponerlas en un plato con un hilo de aceite y unas escamas de sal, y darles entre tres y cuatro minutos en el microondas a máxima potencia, vigilando que no se quemen.

Es la misma técnica que ya te contamos hace tiempo en Cocinillas para preparar chips crujientes sin freidora, y resulta también muy práctica cuando el antojo se presenta sin avisar y no hay una bolsa de patatas en casa.

Ingredientes Mejillones en escabeche, 1 lata grande

Mayonesa, 6 cucharadas

Escabeche de la lata de mejillones, 2-3 cucharadas

Patatas fritas de bolsa, 1 puñado generoso

Pimentón de la Vera, 1 pizca

Cebollino fresco, al gusto

Aceite de oliva, unas gotas Paso 1 En un vaso de batidora, ponemos la mayonesa y añadimos dos o tres cucharadas del líquido del escabeche de la lata de mejillones. Batimos hasta obtener una emulsión homogénea. Paso 2 Disponemos un puñado generoso de patatas fritas de bolsa en el plato, formando una pequeña montaña. Paso 3 Repartimos la mayonesa de escabeche por encima de las patatas, con generosidad, pero sin ahogarlas. Paso 4 Repartimos los mejillones por encima de las patatas fritas. Paso 5 Tamizamos una pizca de pimentón por encima, espolvoreamos el cebollino picado y regamos con unas gotitas de aceite de oliva.

Qué beber con este aperitivo

En cuanto al maridaje, este aperitivo pide una bebida fresca. Un vermut rojo con hielo y una rodaja de naranja es el acompañamiento clásico, pero también funciona muy bien una cerveza rubia bien fría o un fino de Jerez.

Para quienes prefieran evitar el alcohol, un agua con gas con unas gotas de limón respeta la acidez del escabeche sin competir con ella.

Y si hay niños en la mesa, un zumo de manzana natural o una limonada casera son opciones que completan a la perfección un picoteo rápido, fácil y sin complicaciones.