Jamie Oliver, chef: "Para una ensalada aliñada perfecta, haz esta salsa con ajo, 1 cucharada de mostaza y vinagre de vino"

0 votos

Total: 5 min

La ensalada es un plato frío muy presente en nuestra gastronomía cotidiana. Queda bien como entrante, como guarnición de platos de pescado o carne, y también a solas; es tremendamente versátil y, generalmente, muy fácil de preparar. ¡Todo un chollo!

Según sus ingredientes, se clasifica en varios tipos, siendo las más famosas la ensalada verde (con una base de hojas verdes, bastante ligera), la emblemática ensalada César (con pollo, picatostes y queso) o la ensalada de pasta, mucho más contundente, pero igualmente deliciosa.

En una ensalada es muy importante el aliño, ya que determina gran parte del sabor y aroma de la ensalada e influye en cómo absorbes sus nutrientes. Sin él, muchas ensaladas resultan planas o poco apetecibles.

Asimismo, como decimos, la 'grasa' del aliño (el aceite) mejora la absorción de carotenoides y vitaminas liposolubles como A, E y K. Sin esa grasa, la absorción es casi nula.

Por ello, en este artículo os compartimos cuatro tipos de aliños diferentes del chef británico Jamie Oliver. Son muy fáciles de preparar y cambiarán por completo tus ensaladas de siempre.

Los cuatro aliños del chef Jamie Oliver, en tarritos de mermelada. Jamie Oliver

El mejor aliño para ensaladas

Jamie Oliver se hizo famoso con programas de televisión en los que mostraba una cocina casera sencilla y desenfadada, a menudo con influencia italiana. Además, ha publicado numerosos libros superventas y su estilo ha influido mucho en la cocina doméstica moderna en Reino Unido.

Como señalamos, sus recetas suelen ser accesibles, pensadas para el día a día, pero con mucho sabor y guiños a distintas cocinas. Un ejemplo de ello son los cuatro aliños que Oliver recomienda para aderezar las ensaladas: son superfáciles de hacer y toman influencias de la cocina francesa.

Uno de ellos es el aliño de yogur, otro es el de limón, otro el balsámico y otro, en efecto, el francés. El cocinero sugiere prepararlos en tarritos pequeños de mermelada, pues indica que así "es muy fácil ver qué está pasando y se pueden mezclar fácilmente".

"A excepción del aderezo de yogur, todos se basan en una proporción de 3 partes de aceite por 1 parte de ácido (vinagre o limón). Generalmente, esta proporción es un buen punto de referencia para cualquier aderezo, pero siempre es recomendable probarlo un poco después de mezclarlo", comenta. A continuación, todos los detalles e ingredientes.

Ingredientes Aliño francés Ajo, 1/4 de diente

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Vinagre de vino blanco o tinto, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 6 cucharadas Aliño de yogur Yogur natural, 1/3 de un envase individual

Vinagre de vino blanco o tinto, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada Aliño de limón Aceite de oliva virgen extra, 6 cucharadas

Limón, 1 Aliño balsámico Aceite de oliva virgen extra, 6 cucharadas

Vinagre balsámico, 2 cucharadas Paso 1 Para el aliño francés, pica finamente un 1/4 de diente de ajo. Ponlo junto a la mostaza, el vinagre y el aceite en un tarro con una piza de sal marina y pimienta negra. Tapa el tarro, agítalo bien y listo. Paso 2 Para el de yogur, mezcla el yogur, el vinagre y el aceite en un tarro con una pizca de sal marina y pimienta negra. Tápalo y agita bien. Paso 3 Para el aderezo de limón, combina el aceite en un tarro con una pizca de sal marina y pimienta negra. Luego agrega el zumo de un limón, tápalo y menéalo bien para que se integre. Paso 4 Por último, para la salsa balsámica mezcla en un tarro el aceite con el vinagre balsámico, una pizca de sal marina y pimienta negra y remueve todo bien.

No te preocupes si pruebas el condimento directamente del tarro y sabe un poco ácido: Jamie asegura que cuando esté sobre las hojas de la ensalada, estará perfecto.

Recordemos que las ensaladas basadas en verduras y frutas suelen ayudar a regular el tránsito intestinal, contribuyen a controlar colesterol y glucemia y se asocian con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Así que anímate a preparar más ensaladas usando estos trucos del gran Jamie Oliver.