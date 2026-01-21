Vero Gómez, cocinera: "Las lentejas más ricas no se hacen con chorizo, usa 200 g de calamares y 40 g de jamón"

0 votos

Total: 1 h 15 min

Comensales: 2

Cuando una cocinera tan talentosa como Verónica Gómez enciende el fuego y se pone a preparar un plato de un grande de la cocina contemporánea como es Paco Pérez, da igual si la receta es la de unas humildes lentejas, el resultado es que todos vamos a querer meter la cuchara en el guiso.

Aunque menos mediático que otros cocineros de su talla, el chef Paco Pérez está considerado uno de los cocineros más influyentes de la cocina del siglo XXI en España.

Nacido en Huelva 1962 y criado en Cataluña, se formó en cocinas francesas de prestigio y en elBulli, experiencias que lo ayudaron a definir el estilo creativo y técnico que lo ha llevado a triunfar dentro y fuera de nuestro país.

Es el alma del restaurante Miramar, en Llançà, y de Enoteca Paco Pérez en Barcelona, ambos con dos estrellas Michelin. También es propietario del restaurante en Gdansk (Polonia), con el que suma su quinta estrella roja.

Su cocina se basa en el respeto al producto, la inspiración mediterránea y la innovación constante y es el autor del libro Cocottes: cazuelas y cacerolas, un manual de referencia para todos los que disfrutamos con los platos de cuchara.

Lentejas con calamares

En el último vídeo subido a su cuenta de Instagram, la chef Verónica Gómez puntúa esta receta de Paco Pérez con 20 puntos sobre 10 y confiesa que son las mejores lentejas que ha probado nunca.

"No exagero si te digo que son las mejores lentejas que he comido nunca", reconoce esta joven cocinera después de probar el plato.

Por eso, es rotunda a la hora de aconsejar que las hagamos en grandes cantidades: "Así que cuando las hagas, haz la receta por 10 y guárdalo en el congelador", pues como cualquier receta de lentejas, estas son perfectas para congelar, ya que se regeneran genial.