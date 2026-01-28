Vero Gómez, cocinera: "Las lentejas más ricas no se hacen con chorizo, usa 40 g de jamón y 200 g de calamares"
Verónica Gómez, finalista de la décima edición de MasterChef recrea una receta del chef Paco Pérez, un guiso de lentejas como los de siempre, pero con un toque personal que las lleva al siguiente nivel.
- Total: 1 h 15 min
- Comensales: 2
Cuando una cocinera tan talentosa como Verónica Gómez enciende el fuego y se pone a preparar un plato de un grande de la cocina contemporánea como es Paco Pérez, da igual si la receta es la de unas humildes lentejas, el resultado es que todos vamos a querer meter la cuchara en el guiso.
Aunque menos mediático que otros cocineros de su talla, el chef Paco Pérez está considerado uno de los cocineros más influyentes de la cocina del siglo XXI en España.
Nacido en Huelva 1962 y criado en Cataluña, se formó en cocinas francesas de prestigio y en elBulli, experiencias que lo ayudaron a definir el estilo creativo y técnico que lo ha llevado a triunfar dentro y fuera de nuestro país.
Es el alma del restaurante Miramar, en Llançà, y de Enoteca Paco Pérez en Barcelona, ambos con dos estrellas Michelin. También es propietario del restaurante en Gdansk (Polonia), con el que suma su quinta estrella roja.
Su cocina se basa en el respeto al producto, la inspiración mediterránea y la innovación constante y es el autor del libro Cocottes: cazuelas y cacerolas, un manual de referencia para todos los que disfrutamos con los platos de cuchara.
Lentejas con calamares
En el último vídeo subido a su cuenta de Instagram, la chef Verónica Gómez puntúa esta receta de Paco Pérez con 20 puntos sobre 10 y confiesa que son las mejores lentejas que ha probado nunca.
"No exagero si te digo que son las mejores lentejas que he comido nunca", reconoce esta joven cocinera después de probar el plato.
Por eso, es rotunda a la hora de aconsejar que las hagamos en grandes cantidades: "Así que cuando las hagas, haz la receta por 10 y guárdalo en el congelador", pues como cualquier receta de lentejas, estas son perfectas para congelar, ya que se regeneran genial.
Ingredientes
- Chipirones o calamares, 200 g
- Lentejas verdes o pardinas, 80 g
- Jamón ibérico, 40 g
- Pimiento verde italiano cortado en juliana, 40 g
- Cebolla tierna cortada en pluma, 100 g
- Ajo tierno cortado en rodajas, 14 g
- Sal en escamas, al gusto
- Aceite de oliva, cantidad necesaria
- Caldo de verduras, 700 ml
- Vino blanco, 70 ml
Paso 1
Calentamos un poco de aceite de oliva en una olla amplia. Marcamos los chipirones o calamares a fuego fuerte durante unos instantes, hasta que estén ligeramente dorados. Los retiramos y reservamos.
Paso 2
En la misma olla, incorporamos el ajo tierno, la cebolla y el pimiento verde. Cocinamos a fuego medio, removiendo con frecuencia, hasta que todas las verduras estén bien pochadas y comiencen a dorarse ligeramente.
Paso 3
Cuando el sofrito esté listo, añadimos el jamón ibérico y lo cocinamos todo junto durante medio minuto más.
Paso 4
Añadimos las lentejas pardinas y las rehogamos junto con las verduras durante unos minutos más, para que se impregnen bien de los sabores del sofrito.
Paso 5
Vertemos el vino blanco y dejamos que reduzca, para que se evapore completamente el alcohol antes de continuar con la cocción.
Paso 6
Agregamos el caldo de verduras caliente. Llevamos la preparación a ebullición a fuego medio. Cuando comience a hervir, tapamos la olla, bajamos un poco el fuego y cocinamos durante una hora, asegurándonos de que las lentejas queden tiernas pero enteras.
Paso 7
Una vez cocidas las lentejas, incorporamos de nuevo los chipirones a la olla. Cocinamos todo junto a fuego medio durante 3 o 4 minutos, lo justo para que los calamares terminen de hacerse sin endurecerse.
Paso 8
Rectificamos de sal, apagamos el fuego y dejamos reposar unos minutos antes de servir.