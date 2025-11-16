Montaje.

Vero Gómez, chef, sobre su receta más fácil y saludable con garbanzos de bote: "El truco es combinar estos 4 ingredientes"

La cocinera explica cómo transformar unos garbanzos de bote en un plato digno de un restaurante.

  • Total: 15 min

"Abrir un bote de garbanzos no tiene por qué ser triste", asegura Vero Gómez, cocinera y finalista de la 10ª edición de Masterchef España. La chef propone una receta muy sencilla y rápida para transformar este producto en un plato digno de un restaurante resultón.

Los garbanzos son una legumbre fundamental en la gastronomía, especialmente valorada durante el invierno gracias a su capacidad para crear platos nutritivos, reconfortantes y energéticos.​

Además, son extremadamente versátiles: se preparan en guisos, potajes, sopas, cremas, ensaladas y hasta en platos internacionales como el hummus o el falafel.​ En la cocina contemporánea también se usan asados como snack crujiente o en preparaciones dulces, como bizcochos.​

Pueden utilizarse cocidos en conserva o secos, que requieren remojo y cocción prolongada.​ Su harina es ideal para hacer tortitas, panes, rebozados y como sustituto del huevo en repostería.​

Crema rápida de hummus con verduras

"Hazte una cremita fácil y rica tipo hummus y pone unas verduras asadas o marcadas en plancha por encima", sugiere Vero. Luego, agrega "algún aceite picante o salsa que te guste y algún fruto seco". La receta completa, justo abajo.

Ingredientes

  • Garbanzos, 1 bote
  • Tahini, 2 o 3 cucharadas
  • Zumo de un limón
  • Pimientos asados (opcional)
  • Kimchi (opcional)
  • Agua fría para ajustar textura
  • Sal y pimienta

Paso 1

En un bol, coloca los garbanzos, los pimientos asados, un chorrito de kimchi y un poquito de agua fría. Tritura todo con una batidora de mano durante un par de minutos. Reserva.

Paso 2

Calienta una sartén al fuego con un poco de aceite y marca a fuego fuerte unos pimientos de Padrón u otra verdura que tengas en la nevera.

Paso 3

Ahora extiende el hummus en un plato y pon encima los pimientos o la verdura que hayas elegido. Puedes acompañar con unos piñones (que puedes tostar en la sartén), un poco de aceite picante y semillas de sésamo.

Cabe añadir que no es cierto que los garbanzos de bote sean menos sanos o tengan menos proteínas que los secos; la diferencia nutricional se debe solo al contenido extra de agua.​

Sólo habría que preocuparse si se consumen productos de bote muy procesados y con otros ingredientes poco saludables añadidos (por ejemplo, embutidos o grasas saturadas).

Ideas fáciles con garbanzos de bote

Crema de calabaza y garbanzos: Saltea calabaza y puerro, añade caldo y deja cocer junto con los garbanzos de bote. Tritura todo y condimenta con pimentón y orégano para una crema nutritiva.​

Garbanzos crujientes al horno: Mezcla los garbanzos escurridos con especias como pimentón y sal, y hornéalos con un poco de aceite hasta que queden dorados y crujientes. Son ideales como aperitivo saludable.​

Salteado de garbanzos con verduras: Sofríe ajo, champiñón y calabacín, añade los garbanzos de bote y condimenta con perejil, pimienta y, si te gusta, una guindilla para darle un toque picante.​​

Potaje exprés: Haz un sofrito con cebolla y tomate, añade zanahoria, espinacas y garbanzos de bote. Cubre con caldo de verduras y, si deseas, incorpora fideos para un plato completo en minutos.​

Ensalada rápida de garbanzos: Mezcla garbanzos de bote con atún, huevo duro, aguacate, tomate y cebolla picada. Aliña con aceite de oliva y vinagre y tendrás un plato frío y saciante listo en cinco minutos.​

Hummus exprés: Tritura los garbanzos con tahini, ajo, zumo de limón, sal y aceite de oliva para un paté vegetal que puedes acompañar con verduras, pan o tortitas.​