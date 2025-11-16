Vero Gómez, chef, sobre su receta más fácil y saludable con garbanzos de bote: "El truco es combinar estos 4 ingredientes"

0 votos

Total: 15 min

"Abrir un bote de garbanzos no tiene por qué ser triste", asegura Vero Gómez, cocinera y finalista de la 10ª edición de Masterchef España. La chef propone una receta muy sencilla y rápida para transformar este producto en un plato digno de un restaurante resultón.

Los garbanzos son una legumbre fundamental en la gastronomía, especialmente valorada durante el invierno gracias a su capacidad para crear platos nutritivos, reconfortantes y energéticos.​

Además, son extremadamente versátiles: se preparan en guisos, potajes, sopas, cremas, ensaladas y hasta en platos internacionales como el hummus o el falafel.​ En la cocina contemporánea también se usan asados como snack crujiente o en preparaciones dulces, como bizcochos.​

Pueden utilizarse cocidos en conserva o secos, que requieren remojo y cocción prolongada.​ Su harina es ideal para hacer tortitas, panes, rebozados y como sustituto del huevo en repostería.​

Crema rápida de hummus con verduras

"Hazte una cremita fácil y rica tipo hummus y pone unas verduras asadas o marcadas en plancha por encima", sugiere Vero. Luego, agrega "algún aceite picante o salsa que te guste y algún fruto seco". La receta completa, justo abajo.

Ingredientes Garbanzos, 1 bote

Tahini, 2 o 3 cucharadas

Zumo de un limón

Pimientos asados (opcional)

Kimchi (opcional)

Agua fría para ajustar textura

Sal y pimienta Paso 1 En un bol, coloca los garbanzos, los pimientos asados, un chorrito de kimchi y un poquito de agua fría. Tritura todo con una batidora de mano durante un par de minutos. Reserva. Paso 2 Calienta una sartén al fuego con un poco de aceite y marca a fuego fuerte unos pimientos de Padrón u otra verdura que tengas en la nevera. Paso 3 Ahora extiende el hummus en un plato y pon encima los pimientos o la verdura que hayas elegido. Puedes acompañar con unos piñones (que puedes tostar en la sartén), un poco de aceite picante y semillas de sésamo.

Cabe añadir que no es cierto que los garbanzos de bote sean menos sanos o tengan menos proteínas que los secos; la diferencia nutricional se debe solo al contenido extra de agua.​

Sólo habría que preocuparse si se consumen productos de bote muy procesados y con otros ingredientes poco saludables añadidos (por ejemplo, embutidos o grasas saturadas).

Ideas fáciles con garbanzos de bote