Vero Gómez, chef, sobre su receta más fácil y saludable con garbanzos de bote: "El truco es combinar estos 4 ingredientes"
La cocinera explica cómo transformar unos garbanzos de bote en un plato digno de un restaurante.
Más información: Vero Gómez, chef, sobre el pollo al horno: "El truco para que quede jugoso es cubrirlo con esta mezcla de sal y azúcar".
- Total: 15 min
"Abrir un bote de garbanzos no tiene por qué ser triste", asegura Vero Gómez, cocinera y finalista de la 10ª edición de Masterchef España. La chef propone una receta muy sencilla y rápida para transformar este producto en un plato digno de un restaurante resultón.
Los garbanzos son una legumbre fundamental en la gastronomía, especialmente valorada durante el invierno gracias a su capacidad para crear platos nutritivos, reconfortantes y energéticos.
Además, son extremadamente versátiles: se preparan en guisos, potajes, sopas, cremas, ensaladas y hasta en platos internacionales como el hummus o el falafel. En la cocina contemporánea también se usan asados como snack crujiente o en preparaciones dulces, como bizcochos.
Pueden utilizarse cocidos en conserva o secos, que requieren remojo y cocción prolongada. Su harina es ideal para hacer tortitas, panes, rebozados y como sustituto del huevo en repostería.
Crema rápida de hummus con verduras
"Hazte una cremita fácil y rica tipo hummus y pone unas verduras asadas o marcadas en plancha por encima", sugiere Vero. Luego, agrega "algún aceite picante o salsa que te guste y algún fruto seco". La receta completa, justo abajo.
Ingredientes
- Garbanzos, 1 bote
- Tahini, 2 o 3 cucharadas
- Zumo de un limón
- Pimientos asados (opcional)
- Kimchi (opcional)
- Agua fría para ajustar textura
- Sal y pimienta
Paso 1
En un bol, coloca los garbanzos, los pimientos asados, un chorrito de kimchi y un poquito de agua fría. Tritura todo con una batidora de mano durante un par de minutos. Reserva.
Paso 2
Calienta una sartén al fuego con un poco de aceite y marca a fuego fuerte unos pimientos de Padrón u otra verdura que tengas en la nevera.
Paso 3
Ahora extiende el hummus en un plato y pon encima los pimientos o la verdura que hayas elegido. Puedes acompañar con unos piñones (que puedes tostar en la sartén), un poco de aceite picante y semillas de sésamo.
Cabe añadir que no es cierto que los garbanzos de bote sean menos sanos o tengan menos proteínas que los secos; la diferencia nutricional se debe solo al contenido extra de agua.
Sólo habría que preocuparse si se consumen productos de bote muy procesados y con otros ingredientes poco saludables añadidos (por ejemplo, embutidos o grasas saturadas).
Ideas fáciles con garbanzos de bote
Crema de calabaza y garbanzos: Saltea calabaza y puerro, añade caldo y deja cocer junto con los garbanzos de bote. Tritura todo y condimenta con pimentón y orégano para una crema nutritiva.
Garbanzos crujientes al horno: Mezcla los garbanzos escurridos con especias como pimentón y sal, y hornéalos con un poco de aceite hasta que queden dorados y crujientes. Son ideales como aperitivo saludable.
Salteado de garbanzos con verduras: Sofríe ajo, champiñón y calabacín, añade los garbanzos de bote y condimenta con perejil, pimienta y, si te gusta, una guindilla para darle un toque picante.
Potaje exprés: Haz un sofrito con cebolla y tomate, añade zanahoria, espinacas y garbanzos de bote. Cubre con caldo de verduras y, si deseas, incorpora fideos para un plato completo en minutos.
Ensalada rápida de garbanzos: Mezcla garbanzos de bote con atún, huevo duro, aguacate, tomate y cebolla picada. Aliña con aceite de oliva y vinagre y tendrás un plato frío y saciante listo en cinco minutos.
Hummus exprés: Tritura los garbanzos con tahini, ajo, zumo de limón, sal y aceite de oliva para un paté vegetal que puedes acompañar con verduras, pan o tortitas.