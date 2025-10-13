Karlos Arguiñano (77), chef, revela su truco: "Así preparo unas lentejas sabrosas en solo 15 minutos"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 4

Cuando llega el frío a España no hay nada que apetezca más que entrar en calor con un buen plato de cuchara. Los guisos comienzan a ser los protagonistas del menú semanal y se recurre a distintas elaboraciones, tales como fideos, legumbres, vegetales, pollo e incluso pescado.

Las posibilidades para preparar un rico plato caliente en casa son numerosas, pero en este caso nos centraremos en las lentejas, que gracias a un truco de Karlos Arguiñano se pueden preparar en apenas 15 minutos de cocción.

Aunque es una elaboración muy sencilla, en ocasiones podemos no tener el tiempo suficiente para su preparación, sobre todo si no nos hemos acordado de ponerlas a remojo el día anterior, lo que siempre ayuda a la hora de reducir los tiempos de cocción.

Cómo cocer unas lentejas en solo 15 minutos

Karlos Arguiñano, el chef español más televisivo, ha preparado unas ricas lentejas caseras en diferentes ocasiones, con distintas versiones e ingredientes muy variados. En sus programas las cocina en una olla normal, aunque ha confesado que en su casa las prepara en una olla a presión, que permite cocinarlas en mucho menos tiempo.

De esta forma, mientras que con una olla normal se puede llegar a tardar unos 45-50 minutos en su preparación, usando una olla exprés se puede reducir a tan solo 15 minutos. Además, debes saber que en ambos casos el sabor final será el mismo, así como las propiedades de las lentejas y su textura, por lo que la única diferencia será el tiempo que inviertes en cocinarlas.

No obstante, a los 15 minutos de cocción en la olla a presión hay que sumar otros diez minutos aproximadamente que se tardan en la elaboración del sofrito que les dará sabor.

Cómo evitar que te queden aguadas o secas

El cocinero vasco también ha explicado cuál es la medida exacta de agua que se necesita para conseguir unas lentejas perfectas y en su punto, es decir, que no queden ni aguadas ni secas. Dado que su textura cremosa las hace ser uno de los platos preferidos de muchas personas, conviene no pasarse con el agua ni quedarse cortos, ya que tanto en un caso como en otro puede afectar notablemente a su resultado final.

Hay que tener en cuenta que las lentejas absorben mucho líquido, por lo que hay que poner una buena cantidad de agua, una cantidad que variará en función de si se elaboran en una olla a presión o una normal. En el caso de esta última, el chef recomienda añadir cinco tazas de agua por cada taza de lentejas, mientras que, si se prepara en una olla exprés, serán necesarias tres tazas de agua por cada taza de lentejas.

No obstante, el propio Arguiñano ha dado a conocer otro truco que puede ser de gran ayuda en el caso de que nos equivoquemos con la cantidad de agua para preparar las lentejas. Si nos excedemos y quedan muy líquidas, el truco consiste en coger una porción de lentejas con verdura, triturarlas y añadir el puré al guiso, removiendo hasta que quede bien integrado.

Ingredientes de las lentejas con verduras en olla exprés Lentejas, 2 vasos

Zanahoria, 1

Apio, 2 ramas

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Espinacas frescas, 100 g

Agua

Pastilla de caldo casera, 1

Ajo, 2 dientes

Cebolla, 1 pequeña

Pimiento rojo, 1 pequeño

Pimiento verde, 1 pequeño

Zanahoria, 1 pequeña

Tomate, 1 pequeño

Sal

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas Paso 1 Preparar un sofrito en la olla rápida con los ajos y la cebolla picados en daditos junto a dos cucharadas de aceite de oliva. Paso 2 Pelar las zanahorias y el apio, trocearlos junto con los pimientos y añadirlos al sofrito. Rehogar 5 minutos a fuego medio. Paso 3 Rallar el tomate y agregarlo al sofrito. Rehogar un poco más antes de añadir las lentejas. Paso 4 Cubrir con agua unos 3 cm por encima de las lentejas, añadir la pastilla de caldo y sal al gusto. Paso 5 Cerrar la olla y cocinar 15 minutos desde que suba la válvula. El tiempo puede variar según el fabricante. Paso 6 Retirar del fuego, esperar a que baje la válvula y abrir la olla. Paso 7 Incorporar las espinacas picadas, llevar de nuevo al fuego sin tapar y cocinar 3-4 minutos más.

Con estos sencillos pasos, en menos de media hora puedes tener preparadas unas ricas lentejas con verduras, que son un plato perfecto para entrar en calor en los días más fríos, pero que además aporta muchos beneficios para la salud, que mejoran tanto el funcionamiento del sistema nervioso como el tránsito intestinal, además de ayudar a combatir la anemia y reducir los niveles de glucosa. También mejoran la concentración y aportan beneficios a músculos, huesos y dientes.