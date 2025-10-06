Joseba Arguiñano (40), chef, tajante: "El truco de unas patatas fritas perfectas no es el aceite, es removerlas al principio"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

Sin lugar a dudas, las patatas son uno de los principales acompañamientos de las comidas que preparamos en nuestro día a día. Existen una infinidad de maneras de prepararlas, ya sean fritas, cocidas, al horno, etcétera, y cada uno tiene sus preferidas.

En este sentido, Joseba Arguiñano, uno de los hijos de Karlos Arguiñano, tiene claro que su opción favorita es la de prepararlas de la manera tradicional, en la sartén y despacio, pero tiene un truco para conseguir unas patatas doradas y con mucho sabor.

El propio chef ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok (@josebaarguinano) en el que explica paso a paso cómo fríe las patatas en daditos para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro. Cree que son así perfectas tanto para guisos como para tortillas o como acompañante de cualquier plato.

El truco de las patatas

El chef de 40 años comienza cortando la patata en dados, en trozos pequeños, para luego agregarlas a una sartén con aceite caliente, lo que considera fundamental, pero el truco también consiste en removerlas al principio "para que se suelten todas las patatas al principio".

Explica que es muy importante este paso porque si se quedan pegadas, luego se harán pegados, de manera que considera imprescindible dar movimiento a este tubérculo mientras se están preparando.

Joseba Arguiñano recalca que, aunque parezca un tanto tedioso tener que prepararlas en la sartén, es la mejor opción, y recuerda que en pocos lugares las siguen haciendo en la sartén, si bien es cierto que muchos están regresando a ello.

Así lo ha explicado en el programa Cocina Abierta de Antena 3, donde explica que, una vez que están doradas, se retiran las patatas del aceite y se sirven en un plato con papel absorbente para quitarle el aceite sobrante.

En cualquier caso, el hijo de Karlos deja claro que lo más importante a su juicio es no tener prisa y respetar el tiempo de cocinado, ya que es clave para conseguir el mejor resultado y disfrutar del mejor sabor y textura en las patatas fritas.

Joseba recomienda apostar por esta forma tradicional de preparar las patatas, puesto que la sartén aporta un sabor muy característico al impregnarse el aceite con el alimento y aportarle una jugosidad que no se encuentra en una freidora de aire que funciona como un horno de aire caliente.

La airfryer cocina los alimentos a través de corriente de aire a alta temperatura, pero con muy poco o nada de aceite, consiguiendo así un resultado más ligero y con menos grasa, y con la ventaja de que no produce salpicaduras ni genera olor en la cocina.

No obstante, aunque puede ser vista como una alternativa interesante, no consigue ese sabor y textura tan características de las patatas fritas preparadas en la sartén.

Beneficios de las patatas

La patata es uno de los alimentos más versátiles y nutritivos, lo que sumado a su sencillez de preparación la ha llevado a convertirse en uno de los alimentos más consumidos del mundo, nada extraño si tenemos en cuenta los beneficios que aporta a la salud.

Aunque hay quienes la asocian directamente a frituras y platos con cantidades elevadas de calorías, lo que hace que automáticamente se piense en que se trata de un alimento poco saludable, cuando realmente no es así.

La patata tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, siempre y cuando se cocine de la forma adecuada. Este tubérculo es una gran fuente de hidratos de carbono, lo que aporta energía. Se trata, por lo tanto, de un alimento perfecto para mantenernos activos durante todo el día.

Es un alimento bajo en grasa de forma natural, siendo un plato ligero cuando se cocina al vapor, al horno o hervida. Este tubérculo es rico en vitamina C, un nutriente que ayuda a reforzar el sistema inmunitario y a mantener la piel en buen estado.

Otro de los puntos fuertes de la patata es el aporte de minerales como el potasio, que regula la presión arterial y contribuye a evitar la retención de líquidos, así como el hierro y el magnesio, que son necesarios para la producción de glóbulos rojos y el buen funcionamiento de los músculos.

A estos nutrientes hay que sumar su alta cantidad de fibra cuando se consume con piel. Esto favorece el tránsito intestinal y ayuda a aumentar la sensación de saciedad, siendo un alimento muy completo y, además, económico.

Diferencias entre patatas nuevas y viejas

Los chefs más reconocidos tienen sus propios trucos para hacer las patatas, y hay quienes optan por marcar la patata antes de hacerle los cortes para que no se escurra, como asegura el asturiano José Andrés, un truco para que se hagan más rápido.

En su caso, opta por elegir patatas viejas, ya que acumulan una mayor cantidad de fécula y esto hace que se tuesten mejor. Las patatas nuevas, por su parte, poseen una mayor cantidad de agua y menos almidón, lo que provoca que queden menos crujientes.

José Andrés recomienda lavarlas con agua antes de llevarlas a la sartén, un sencillo gesto con el que se consigue eliminar el exceso de fécula para que no se peguen las unas con las otras. La fécula es el componente que le aporta a la patata su característica textura.