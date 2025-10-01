Karlos Arguiñano, chef, y su receta más fácil de lentejas con acelgas: saludable, rápida y "perfecta para los días de frío"

0 votos

Total: 1 h 10 min

Comensales: 4

Los guisos de lentejas son un plato típico de la gastronomía española, especialmente cuando bajan las temperaturas. Con chorizo o sin él, con puerro o combinadas con arroz, cada cocinillas tiene sus trucos y preferencias; lo importante es disfrutar cocinándolas y comiéndolas.

Chefs tan importantes como Karlos Arguiñano tienen también sus diferentes versiones de este delicioso manjar. En uno de los últimos episodios del programa Cocina Abierta, el famoso cocinero ha preparado una receta de lentejas con acelgas y zanahorias que, a su parecer, es perfecta para los días de frío.

Arguiñano, que comparte pantalla con su hermana Eva y su hijo Joseba, ha explicado todos los pasos que se deben seguir para lograr este guiso que gusta prácticamente a todo el mundo, y ha recordado que si no hay acelgas a mano se pueden sustituir por espinacas.

Asimismo, ha recomendado remover a menudo las lentejas cuando las estemos cocinando, ya que tienden a pegarse al fondo de la cazuela. Si llegamos tarde y ya se han pegado, lo mejor es cambiarlas de recipiente sin frotar para evitar que cojan olor y sabor a quemado.

Por otra parte, el chef vasco advierte de que si durante la cocción las lentejas pierden mucha agua, basta con añadir un poco más: es algo normal, ya que absorben bastante líquido. También aconseja masticar bien las lentejas para facilitar la digestión.

Una forma de asegurarse de que las lentejas nunca queden ni aguadas ni secas es usar tres partes de agua por una de lentejas, en caso de que usemos una olla exprés para el cocinado. Si se preparan en una cazuela normal, al evaporarse más, es necesario cinco partes de agua por una de lentejas.

Cómo conservar bien las lentejas

Los guisos de lentejas aguantan perfectamente en la nevera hasta tres días, siempre y cuando estén en un recipiente cerrado. De hecho, ganan sabor de un día para otro.

También se pueden congelar, aunque lo ideal es hacerlo sin las patatas, pues se vuelven 'harinosas' al descongelarlas.

Para recalentar el plato, en lugar meterlo en el microondas Arguiñano propone ponerlo a fuego lento con un poco de caldo o agua para que recupere jugosidad.

Lentejas con acelgas al estilo Arguiñano

Un plato con cantidades pensadas para cuatro personas que podemos preparar en 10 minutos y dejar cocinando menos de una hora.

Mientras se cocina podemos aprovechar para preparar otra receta con la que acompañar las lentejas, como una ensalada de lechuga y cebolla o un postre sencillo (cuajada casera, tarta de queso sin horno, natillas, flan de huevo con sólo tres ingredientes, o alguna porción de fruta).