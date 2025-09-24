José Andrés (56), chef español, sobre la crema de calabaza: "El truco para que quede cremosa no es ni la nata ni quesitos"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Cada vez está más cerca el invierno y con ello la llegada de días en los que las temperaturas serán más bajas, lo que hará que sea el momento de incorporar a la dieta platos más otoñales con los que conseguir entrar en calor y encontrar un mayor confort.

Si pensamos en esta época del año, automáticamente pensamos en productos como calabaza, legumbres, setas y similares, sobre todo platos de cuchara, que son preparaciones que son perfectas para el paladar y para el bienestar del cuerpo en general.

Las cremas de verduras son una opción perfecta para estos meses del año e incluso para el invierno. En otoño las grandes protagonistas son las cremas de calabaza, que permiten disfrutar de un toque dulzón en las comidas.

Aunque no se trata de una preparación difícil de preparar, para conseguir el mejor resultado final es aconsejable tener en cuenta una serie de recomendaciones, y nada mejor como seguir los consejos de un experto como el chef asturiano afincado en Estados Unidos, José Andrés.

El mierense mostró en TVE cómo hacer una crema de calabaza con un sabor muy potente y una guarnición perfecta "a bajo precio" como él mismo insistió.

Cómo preparar la crema de calabaza de José Andrés

La crema de calabaza puede hacerse realmente con cualquier verdura, aunque en este caso José Andrés utiliza la calabaza, pues le permite disfrutar del "puro sabor de la verdura", y prefiere no utilizar nata, aunque esta es habitual por quienes buscan un resultado cremoso.

Sin embargo, en su caso prefiere prescindir de ella, y para que quede verdaderamente cremosa y las verduras mantengan su sabor, en vez de usar nata, apuesta por echar "bien de aceite de oliva", destaca el chef español.

En este sentido, continúa indicando que el hecho de "que se llame crema no implica que lleve crema animal", sino que se refiere a la textura que llegue a adquirir. Al no usar nata, la receta pasa a ser 100% vegetal y apta para celíacos y veganos, si se adapta la guarnición.

Para la guarnición, explica que se pueden hacer unos picatostes, que es una opción sencilla, pero en su caso apuesta por una opción original y diferente, que son unas puntillitas (una especie de calamar muy pequeño típico de la cocina andaluza) y setas a la plancha.

Todo ello lo prepara con mucha calma, pues José Andrés considera que no hay nada mejor que tomárselo con calma a la hora de preparar los mejores platos.