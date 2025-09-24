José Andrés (56), chef español, sobre la crema de calabaza: "El truco para que quede cremosa no es ni la nata ni quesitos"
José Andrés propone una versión ligera y sabrosa de la clásica crema de calabaza, con un truco sencillo que evita la nata sin perder cremosidad.
Más información: José Andrés (56), chef, sobre cómo dar sabor a las lentejas: "El truco lo aprendí de mi madre y no es ni el sofrito ni el chorizo"
- Total: 45 min
- Comensales: 4
Cada vez está más cerca el invierno y con ello la llegada de días en los que las temperaturas serán más bajas, lo que hará que sea el momento de incorporar a la dieta platos más otoñales con los que conseguir entrar en calor y encontrar un mayor confort.
Si pensamos en esta época del año, automáticamente pensamos en productos como calabaza, legumbres, setas y similares, sobre todo platos de cuchara, que son preparaciones que son perfectas para el paladar y para el bienestar del cuerpo en general.
Las cremas de verduras son una opción perfecta para estos meses del año e incluso para el invierno. En otoño las grandes protagonistas son las cremas de calabaza, que permiten disfrutar de un toque dulzón en las comidas.
Aunque no se trata de una preparación difícil de preparar, para conseguir el mejor resultado final es aconsejable tener en cuenta una serie de recomendaciones, y nada mejor como seguir los consejos de un experto como el chef asturiano afincado en Estados Unidos, José Andrés.
El mierense mostró en TVE cómo hacer una crema de calabaza con un sabor muy potente y una guarnición perfecta "a bajo precio" como él mismo insistió.
Cómo preparar la crema de calabaza de José Andrés
La crema de calabaza puede hacerse realmente con cualquier verdura, aunque en este caso José Andrés utiliza la calabaza, pues le permite disfrutar del "puro sabor de la verdura", y prefiere no utilizar nata, aunque esta es habitual por quienes buscan un resultado cremoso.
Sin embargo, en su caso prefiere prescindir de ella, y para que quede verdaderamente cremosa y las verduras mantengan su sabor, en vez de usar nata, apuesta por echar "bien de aceite de oliva", destaca el chef español.
En este sentido, continúa indicando que el hecho de "que se llame crema no implica que lleve crema animal", sino que se refiere a la textura que llegue a adquirir. Al no usar nata, la receta pasa a ser 100% vegetal y apta para celíacos y veganos, si se adapta la guarnición.
Para la guarnición, explica que se pueden hacer unos picatostes, que es una opción sencilla, pero en su caso apuesta por una opción original y diferente, que son unas puntillitas (una especie de calamar muy pequeño típico de la cocina andaluza) y setas a la plancha.
Todo ello lo prepara con mucha calma, pues José Andrés considera que no hay nada mejor que tomárselo con calma a la hora de preparar los mejores platos.
Ingredientes de la crema de calabaza de José Andrés
- 1 cebolla grande
- 1 puerro
- 1-2 dientes de ajo
- Media calabaza de Castilla
- Setas
- Puntillitas (calamar muy pequeño típico andaluz)
- Agua
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Aceite de calabaza (opcional)
Paso 1
Primero se pican la cebolla y el puerro en trozos pequeños y se rehogan en una olla con aceite de oliva. Se cocinan tapados, lentamente, para que no cojan demasiado color.
Paso 2
Con un cuchillo de sierra se corta la calabaza a la mitad. Se vacían las semillas con una cuchara y se reservan. Después se pela la calabaza, se trocea y se añade a la olla junto con 1-2 dientes de ajo pelados. Se incorpora otro chorro de aceite para potenciar la textura cremosa al triturar.
Paso 3
Cuando la calabaza esté más blanda, se echa un chorro de agua mineral. Se tapa la olla dejando un resquicio para que salga vapor y se cocina durante unos 30 minutos a fuego medio.
Paso 4
Tras ese tiempo, se tritura todo con más aceite de oliva hasta obtener una crema suave. Se ajusta de sal al gusto y, opcionalmente, se añade un chorrito de aceite de calabaza. Si se desea, se puede colar para que quede más fina.
Paso 5
Para la guarnición, se preparan las puntillitas limpias a la plancha. Se colocan sobre papel de horno engrasado, con otro papel engrasado por encima, y se doran ligeramente. Por otro lado, se limpian las setas, se cortan y se saltean en una sartén con aceite de oliva y sal. En esa misma sartén se doran las puntillitas por ambos lados.
Paso 6
Finalmente, para servir, se colocan unas puntillitas y setas en el fondo del plato y se vierte la crema de calabaza encima. El resultado es un plato reconfortante, ligero y con todo el sabor de las verduras, sin necesidad de usar nata.