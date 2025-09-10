Carlos Maldonado, cocinero, lo deja claro: "Ni azúcar ni vino, mi truco para una cebolla confitada perfecta es..."
El cocinero ha elaborado una receta con bonito encebollado y ha desvelado su truco más fácil para conseguir la cebolla confitada perfecta.
- Total: 1 h
- Comensales: 4
La cebolla confitada es una de las preparaciones favoritas para acompañar una gran variedad de platos. Se trata de una guarnición que podemos adaptar a todo tipo de recetas y que suele caracterizarse por ese aspecto más dorado y ese sabor más dulce. Sin embargo, este tipo de cebolla necesita elaborarse con calma y mimo para que quede perfecta.
Se trata de una cebolla en la que el propio azúcar de su ingrediente protagonista, se encarga de hacer que se vaya ablandando y endulzando gracias a la reacción de Maillard. Esta surge cuando los azúcares de la hortaliza se transforman en caramelo como consecuencia del calor.
Un dulce lleno de sabor y con muy pocas calorías pero que a menudo se confunde con la cebolla caramelizada. Esta última a diferencia de la confitada, cuenta con otros ingredientes como el azúcar o incluso el vino dulce o tinto. Añadidos que además de sumar calorías a esta preparación, le brindan un aspecto más oscuro y crujiente a este tipo de cebolla.
Más allá de estas diferencias, son muchos los españoles que a menudo confunden estas dos preparaciones y los que piensan que para conseguir una cebolla confitada perfecta necesitan recurrir a otros ingredientes como el azúcar, el vino o el agua. Algo que recientemente desmentía el chef Carlos Maldonado en una de sus colaboraciones en el programa de 'Más Vale Tarde'.
El cocinero se ponía frente a los fogones en el programa para elaborar un bonito encebollado. Un delicioso plato en el que la cebolla confitada es protagonista indiscutible, de ahí que el chef haya revelado algunas de sus claves imprescindibles para elaborarla. El tiempo, por ejemplo, es un detalle crucial: "El confitado de la cebolla tarda 40 minutos o 60 minutos, depende del amor que le pongamos a la receta", advierte.
En cuanto a los ingredientes claves para ello, el chef es claro: solo es necesario un chorrito de aceite y la cebolla. Sin embargo, el fuego lento es clave: "Si el fuego tiene nueve niveles de potencia, por ejemplo, lo ponemos al uno", concreta.
Después simplemente toca esperar a que la cebolla se vaya confitando con su propio azúcar y en su propio jugo. Una elaboración que se debe hacer con tiempo, cariño y con ese fuego lento. Un acompañamiento perfecto para elaborar un bonito encebollado o para acompañar con todo tipo de quesos, carnes, tostas o incluso verduras.
Ingredientes
Ingredientes de bonito encebollado
- Lomo de bonito del norte en tacos o filetes, 600 g
- Cebollas grandes dulces o blancas, 4 unidades
- Aceite de oliva virgen extra, 100 ml
- Sal y pimienta al gusto
- Pimienta negra molida
- Perejil fresco para decorar
Paso 1
Pela y corta las cebollas en juliana fina (tiras finas). Esto es clave para que se confiten bien.
Paso 2
En una sartén grande y honda, añade el aceite de oliva y ponlo a fuego bajo. Cuando esté caliente (sin humear), añade toda la cebolla.
Paso 3
Confita la cebolla durante 40 minutos, removiendo cada 5-10 minutos para que no se agarre. No debe freirse, solo pocharse lentamente y volverse blanda, dorada y dulce.
Paso 4
Mientras se confita la cebolla, corta el bonito en tacos gruesos (unos 3cm de grosor), sécalos bien con papel de cocina y salpimienta al gusto.
Paso 5
Una vez la cebolla esté confitada, sube ligeramente el fuego y haz un hueco en el centro de la sartén. Coloca allí los tacos de bonito y cocínalos 1-2 minutos por cada lado, según el punto que te guste (el bonito se seca rápido, lo ideal es que quede jugoso por dentro).
Paso 6
Apaga el fuego y mezcla suavemente para que el bonito se impregne del sabor de la cebolla sin romperse.
Paso 7
Sirve caliente, decorando con un poco de perejil fresco si quieres darle color.