Carlos Maldonado, cocinero, lo deja claro: "Ni azúcar ni vino, mi truco para una cebolla confitada perfecta es..."

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

La cebolla confitada es una de las preparaciones favoritas para acompañar una gran variedad de platos. Se trata de una guarnición que podemos adaptar a todo tipo de recetas y que suele caracterizarse por ese aspecto más dorado y ese sabor más dulce. Sin embargo, este tipo de cebolla necesita elaborarse con calma y mimo para que quede perfecta.

Se trata de una cebolla en la que el propio azúcar de su ingrediente protagonista, se encarga de hacer que se vaya ablandando y endulzando gracias a la reacción de Maillard. Esta surge cuando los azúcares de la hortaliza se transforman en caramelo como consecuencia del calor.

Un dulce lleno de sabor y con muy pocas calorías pero que a menudo se confunde con la cebolla caramelizada. Esta última a diferencia de la confitada, cuenta con otros ingredientes como el azúcar o incluso el vino dulce o tinto. Añadidos que además de sumar calorías a esta preparación, le brindan un aspecto más oscuro y crujiente a este tipo de cebolla.

Más allá de estas diferencias, son muchos los españoles que a menudo confunden estas dos preparaciones y los que piensan que para conseguir una cebolla confitada perfecta necesitan recurrir a otros ingredientes como el azúcar, el vino o el agua. Algo que recientemente desmentía el chef Carlos Maldonado en una de sus colaboraciones en el programa de 'Más Vale Tarde'.

El cocinero se ponía frente a los fogones en el programa para elaborar un bonito encebollado. Un delicioso plato en el que la cebolla confitada es protagonista indiscutible, de ahí que el chef haya revelado algunas de sus claves imprescindibles para elaborarla. El tiempo, por ejemplo, es un detalle crucial: "El confitado de la cebolla tarda 40 minutos o 60 minutos, depende del amor que le pongamos a la receta", advierte.

En cuanto a los ingredientes claves para ello, el chef es claro: solo es necesario un chorrito de aceite y la cebolla. Sin embargo, el fuego lento es clave: "Si el fuego tiene nueve niveles de potencia, por ejemplo, lo ponemos al uno", concreta.

Después simplemente toca esperar a que la cebolla se vaya confitando con su propio azúcar y en su propio jugo. Una elaboración que se debe hacer con tiempo, cariño y con ese fuego lento. Un acompañamiento perfecto para elaborar un bonito encebollado o para acompañar con todo tipo de quesos, carnes, tostas o incluso verduras.