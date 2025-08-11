El chef David Guibert, lo confirma: "Para no tirar el sabor del tomate a la basura, el truco no es comerlo recién cortado"

0 votos

Total: 50 min

Comensales: 2

El tomate es uno de los ingredientes más versátiles y populares de la cocina en todo el mundo y un ingrediente que no falta en la mayoría de platos también en España, tanto en platos salados como en ensaladas, salsas, guisos y todo tipo de preparaciones.

Su presencia en la dieta mediterránea es tan habitual que, según datos del Informe del Consumo Alimentario en España del Ministerio de Agricultura, cada español consume de media más de 11 kilos de tomate fresco al año, sin contar los derivados como el tomate triturado, el concentrado o el ketchup.

Fuente natural de vitaminas, minerales y antioxidantes, el tomate puede ser un aliado insustituible en cualquier plato, siempre que sepamos extraerle todo su potencial y sabor. Precisamente sobre esto habla en uno de sus vídeos recientes el chef David Guilbert, quien advierte que, si lo consumimos nada más sacarlo de la nevera, estaremos "tirando todo el sabor a la basura".

En uno de sus vídeos, Guilbert explica los tres reposos que necesita una ensalada de tomate perfecta para lograr "menos agua y más sabor". El primero de estos pasos, es sacarlo de la nevera con antelación: "Sácalo de la nevera 30 minutos antes de cortarlo, con el frío se pierde el sabor".

El segundo paso es añadir un toque aromático y sal para que el tomate "sude" antes de mezclarlo con el resto de ingredientes. "Truco del chef: añade la sal y deja reposar otros 10 minutos con la ralladura de lima para que sude y aporte mayor frescura. Mientras reposa, aprovecha para cortar una cebolla bien fina", detalla.

El aliño, para Guilbert, es otra clave para elevar la receta. "Ponemos zumo de media lima para equilibrar el sabor dulce del tomate, su propio jugo y bate como si estuvieras haciendo tortilla y hasta que espese". Esta emulsión natural intensifica la textura y el aroma sin necesidad de salsas comerciales.

Para rematar, el cocinero propone una combinación que él mismo utiliza: "Después termina tu ensalada como quieras, yo con la cebolla, polvo de olivas negras y queso ahumado recién rallado. Aliña y deja reposar cinco minutos para mayor jugosidad".

Una técnica del chef que está basada en el reposo y la maceración de los ingredientes y que no solo potencia el sabor del tomate, sino que permite aprovechar al máximo su jugo natural, evitando ensaladas aguadas y reforzando la frescura del plato.