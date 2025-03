Mi abuela y Karlos Arguiñano coinciden: el sencillo truco para hacer champiñones a la plancha con más sabor

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Se pueden cocinar de mil formas, solos con un poco de sal o, incluso, comerse crudos con un buen aliño. Lo champiñones están deliciosos en salteados, rellenos, en guisos, en tortillas, en revueltos, en sopas y cremas, en patés, en caldos y en salsas. Todas estas recetas tienen más sabor si se añaden algunos hongos.

Yo no me escondo, aunque prefiero comprarlos en el mercado, las bandejas de champiñones y setas que venden en los supermercados me salvan más de una cena. Son muy versátiles y ricos en umami, aportan sabor a cualquier plato en el que se utilicen, son económicos y fáciles de encontrar todo el año y, como extra, apenas necesitan cocción, pues en pocos minutos están listos. Lo que necesito para hacerme algo de comer en un momento.

Si, además, se combinan con otros ingredientes ricos en umami, como en la receta que os proponemos hoy, tenemos platos que son una bomba de sabor y con muy pocas calorías, porque la gracia de los hongos es que no tienen ni grasas ni carbohidratos y, aunque no se pueden considerar fuente de proteínas, sí aportan más que las verduras, unos 4-5 gramos por cada 100 g de producto.

Unos champiñones a la plancha deliciosos y saludables

No es ningún secreto que los champiñones a la plancha están más ricos si, en el último momento, se riegan con una picada de ajo y perejil. Con un poco de ajo hasta la seta de cultivo más sosa está deliciosa, pero Karlos Arguiñano en su programa Cocina Abierta utiliza un ingrediente extra que también utilizaba mi abuela para cocinar los champiñones a la plancha y los champiñones al ajillo. Es algo tan sencillo como utilizar un poco de jamón serrano que se incorpora como parte de la picada para potenciar el sabor de los hongos.

El resultado es una receta muy simple para la que se necesitan muy pocos ingredientes, pero que es deliciosa tanto para un aperitivo a la hora del vermut, como para formar parte de una cena equilibrada. Si lo que se desea es que la receta sea vegana, no nos servirá este truco, pero se pueden añadir unas gotas de salsa de soja a la picada o de algún condimento vegano tipo Yondu o el Smoked Mushroom Garum de Noma Projects para potenciar el sabor de los hongos.

Los champiñones son bajos en calorías y ricos en fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantener la sensación de saciedad. Además, aportan una buena cantidad de vitaminas del grupo B, esenciales para el metabolismo energético, y minerales como el potasio, que contribuye a la función muscular y la regulación de la presión arterial.

La combinación con ajo y perejil no solo aporta una capa de sabor, sino que también añade beneficios nutricionales. El ajo es conocido por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico, mientras que el perejil aporta vitamina C y compuestos bioactivos con efecto antiinflamatorio. Como el ajo y el perejil, se añaden en el último momento y apenas se cocinan, mantienen casi la totalidad de sus nutrientes.

Por su parte, el jamón serrano, que para esta receta no es necesario utilizar el jamón ibérico más caro de la charcutería, aunque más calórico que el resto de los ingredientes y con un contenido moderado de grasas y sodio, proporciona proteínas de alta calidad y ácidos grasos beneficiosos en pequeñas cantidades.

El aceite de oliva virgen extra que añadimos a la picada -para que los ingredientes que la componen puedan liberar sus sabores con más intensidad- es una excelente fuente de grasas monoinsaturadas, que ayudan a mantener la salud cardiovascular. Su contenido en polifenoles y antioxidantes contribuye a reducir la inflamación y proteger contra enfermedades crónicas.

Ingredientes para hacer champiñones a la plancha con jamón Champiñones enteros, 400 - 500 g

Ajo, 2 dientes

Perejil fresco picado, 2 cucharadas

Jamón serrano, 50 g

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal, solo si es necesario

Pimienta molida, al gusto Paso 1 Limpiamos los champiñones con un paño húmedo o con un pincel de cocina que nos permita retirar cualquier resto de tierra. Retiramos los pies de los champiñones y los reservamos para otra preparación como una crema o una salsa. Paso 2 Picamos finamente los dientes de ajo y el perejil. Cortamos el jamón serrano en trozos muy pequeños. Se le puede pedir al charcutero que nos corte unas lonchas un poquito más gruesas que si fueran para comer solas y luego cortarlas en cuadraditos pequeños, así es más fácil y rápido que si tenemos que cortar un taco de jamón grande. Paso 3 En un bol, mezclamos el ajo, el perejil y el jamón serrano picados con el aceite de oliva virgen extra. El jamón aportará sal por lo que no añadiremos a la picada. Paso 4 Calentamos una plancha o sartén a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente, la engrasamos con un poco de aceite de oliva y colocamos los champiñones con la parte hueca hacia abajo. Cocinamos durante 3-4 minutos hasta que estén dorados. Paso 5 Damos la vuelta a los champiñones y los cocinamos por el otro lado durante otros 3-4 minutos. En este momento, añadimos la picada de ajo, perejil y jamón serrano repartiéndola sobre cada champiñón. Paso 6 Cocinamos un par de minutos más para que los champiñones absorban los sabores de la picada y el jamón libere su grasa. Ajustamos el punto de sal si fuese necesario y añadimos una pizca de pimienta negra molida. Paso 7 Retiramos los champiñones de la plancha y los servimos inmediatamente para consumirlos calientes.

Cón qué acompañar los champiñones a la plancha con jamón para hacer una cena equilibrada

Pensando en preparar una cena equilibrada que incluya estos champiñones a la plancha con jamón, ajo y perejil, podemos combinarlos con otros alimentos que aporten los nutrientes necesarios para una comida completa. Como los champiñones y el jamón serrano ofrecen proteínas y minerales, sería ideal complementarlos con una fuente de carbohidratos complejos y una porción adicional de verduras para mejorar el aporte de fibra y micronutrientes.

Una opción excelente sería acompañarlos con una ensalada fresca a base de hojas verdes como lechuga, rúcula, espinaca o canónigos, con tomate, zanahoria rallada y frutos secos en días calurosos. Un aliño ligero con aceite de oliva y limón potenciará los sabores y aportará más antioxidantes. En días fríos, podemos decantarnos por una reconfortante crema de verduras, como una crema de calabacín o de puerro y patata, que sumará textura y un toque reconfortante a la cena.

Para incorporar a la cena una fuente de carbohidratos saludables, podemos acompañarlo todo con una rebanada de pan integral o una pequeña porción de quinoa o arroz integral. Si buscamos una alternativa más baja en carbohidratos, un puré de coliflor o una guarnición de verduras asadas serían opciones ligeras y llenas de sabor. Tanto las cremas de verduras como las verduras asadas se pueden preparar con antelación en una sesión de batch cooking y así tenerlas listas para completar las cenas de la semana.