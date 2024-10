La deliciosa cena rica en proteínas que preparo en minutos cuando no sé qué cocinar

0 votos

Total: 20 min

En el ajetreo del día a día, a veces encontrar momentos para preparar una cena o comida elaborada puede ser un auténtico desafío. Sin embargo, eso no significa que debamos sacrificar el sabor o la nutrición por la falta de tiempo. Las recetas rápidas no tienen por qué ser poco saludables o aburridas, sino que con un poco de ingenio pueden convertirse en una solución fácil y deliciosa en caso de no querer pasar horas en la cocina.

Así pues, con ingredientes simples y técnicas sencillas, es posible disfrutar de platos completos y variados en cuestión de minutos. En este caso, traemos una receta caliente donde los palitos de cangrejo son los protagonistas. Aunque pueda parecer que este alimento es más habitual en las ensaladas o en el verano, también pueden ser una perfecta forma de introducir proteína de pescado en recetas otoñales, aportando, además, ese color anaranjado tan característico de esta estación.

Semanalmente es importante consumir de 3 a 4 raciones de pescado, y la mayoría de las veces no llegamos a alcanzar esta ingesta mínima, ya sea por falta de tiempo, ganas o ideas para incorporar la proteína de pescado a la dieta. Por ello, las barritas de surimi (elaboradas a partir de pescado blanco procesado, principalmente de especies como el abadejo de Alaska) se presentan como una opción fácil y cómoda, ya que están listas para comer y su cómodo formato permite integrarlas fácilmente en cualquier plato y en cualquier momento del año.

Aunque, evidentemente, estos 'palitos del mar' no deben en ningún caso reemplazar al pescado fresco como fuente de Omega-3, vitaminas y minerales, su consumo moderado también aporta ciertos beneficios, pues tienen un bajo contenido en grasas y calorías (lo que es útil en dietas para perder peso o mantenerlo), proporcionan proteínas y son fáciles de incorporar en una gran variedad de recetas, como ensaladas, bocadillos o sushi.

Receta de hojaldres con palitos de cangrejo

Ingredientes Palitos de cangrejo, 8

Masa de hojaldre, 1

Crema agria, 50 g

Aceitunas, 30 g

Huevos, 1

Aceite, orégano y pimienta (al gusto) Paso 1 Calentar el horno a 180º. Paso 2 Cortar los palitos de cangrejo en diagonal y las aceitunas en cuartos. Paso 3 Estirar y cortar en cuadrados el hojaldre. Paso 4 Rellenar una cara con crema agria, palitos de cangrejo y aceitunas. Paso 5 Cubrir el relleno con otro cuadrado de hojaldre, cerrar bien por los lados y pasar un pincel con huevo por la superficie. Paso 6 Hornear a 180Cº durante 8 minutos y retirar. Paso 7 Decorar con algunas barritas de cangrejo, aceite, pimienta y servir.

También te puede interesar...