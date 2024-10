El postre perfecto para las cenas: vegano, con solo dos ingredientes y beneficioso para el sistema inmunológico

Cómo preparar un flan de chocolate vegano

Flan de caqui y chocolate, paso por paso.

Explica su autora que la receta, "realmente no tiene mucha historia y tampoco es ninguna novedad (se hizo viral hace unos años)", a pesar de ello no duda en rescatarla dada no solo su efectividad sino también su facilidad, que se resume en dos sencillos pasos. Advierte, por otra parte, que "no se necesita ningún endulzante extra ni ningún gelificante, ya que tan solo con esto ya conseguimos textura de flan y sabor a chocolate. Yo he obtenido la textura del vídeo con 10 min de congelador"