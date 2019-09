11 recetas de patatas al horno fáciles y perfectas como guarnición

Con las patatas tan buenas que tenemos en España, es normal que estén presentes en muchos de nuestros platos, ya sea como ingrediente protagonista o como guarnición de platos de proteínas.

En cualquiera de los casos, se trata de un ingrediente muy versátil que sirve para freír, cocer, preparar purés, ensaladas, etc, pero hoy nos vamos a centrar en recetas de patatas al horno, que cada día son más demandadas, pues suelen ser sencillas de preparar, normalmente se van asando ellas solas mientras nosotros podemos dedicarnos a otras actividades, como ir adelantando otros platos o cualquier otra tarea que nada tenga que vez la cocina.

Se trata de recetas vistosas y económicas que darán mucha alegría a tus guarniciones.

Recetas de patatas al horno

Si eres amante de las patatas, no vas a saber por dónde empezar. Si es así, lo mejor es que las pruebes todas.

Patatas con chaqueta

Estas patatas asadas al horno se llaman jacket potatoes o patatas con chaqueta, porque se comen con la piel, se comen mucho en Inglaterra, donde son tan populares como los fish and chips.

Patatas Hasselback

Mucho más sanas que las patatas de bolsa, son las patatas chips hechas en el horno, al igual que las patatas Hasselback tradicionales, que son similares a las chips, pero sin llegar a separlas unas de otras.

Patatas rellenas estilo Hasselback

Más contundentes son las patatas rellenas estilo Hasselback, inspiradas en las Hasselback clásicas, pero con más enjundia gracias al relleno de bacon y queso.

Patatas crujientes al horno

Las patatas fritas puede que sean la guarnición más popular de nuestro país especialmente para platos de carne y una buena forma de reducir las calorías de éstas es sustituirlas por estas patatas crujientes hechas en el horno.

Patatas asadas de guarnición

Otra forma vistosa de asar patatas para guarnición son estas patatas asadas en mitades, crujientes por fuera y muy tiernas por dentro.

Patatas DeLuxe al horno

Si eres fan de las patatas DeLuxe de esa famosa cadena de comida rápida conocida por sus hamburguesas y su payaso, te encantará esta receta de patatas DeLuxe caseras al horno y sin grasas.

Pastel de patatas al horno

Este pastel de patatas puedes servirlo solo, como guarnición o como un alimento principal acompañado de una ensalada como guarnición.

Patatas Duquesa

Se llaman patatas Duquesa y consisten en llevar un paso más allá al puré de patatas. El resultado es como un pequeño pastelito de corteza crujiente y corazón muy tierno.

Patatas rellenas de lo que pilles por la nevera

Estas patatas rellenas primero se cuecen con piel, después se rellenan y se terminan en el horno. Son una estupenda receta de aprovechamiento que con una buena ensalada te solucionan una comida en la que te chuparás los dedos.

Gratín de patatas

Yo las llamo gratín de patatas, la receta no puede ser más sencilla y son una guarnición perfecta si tienes invitados. Si aún no las has probado, te recomiendo encarecidamente que les des una oportunidad. Aunque a mí me gustan tanto que cuando se me antojan me las hago para comerlas aunque sea con una ensalada.

Patatas estilo Foster's Hollywood o Bacon & Cheese Fries

En casi todas las recetas de patatas al horno buscamos no excedernos con las calorías, pero siempre hay excepciones que confirman la regla, como es el caso de estas Bacon Cheese Fries o patatas estilo Foster's, que si te gustan, tienes que probar esta versión casera.

¿Y tú? ¿Sueles usar el horno para cocinar patatas?