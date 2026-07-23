Los cocineros coinciden: "Para que la tortilla francesa no se pegue, no eches más aceite, mejor calienta bien la sartén"

Pocas frustraciones de cocina son tan universales como la tortilla francesa que se agarra al fondo y se rompe al sacarla.

La nota mental en ese momento suele ser acordarse de echar más aceite la próxima vez, o dar por perdida la sartén porque pensamos que "ya no es antiadherente".

Pero los cocineros profesionales saben que la causa del problema es otra. El fallo no es falta de grasa, sino de temperatura. Y el remedio es más sencillo y barato de lo que parece.

No es el aceite, es el calor

Antes de entender la solución conviene saber por qué se pega. Al calentarse, la superficie de la sartén se dilata y sus grietas microscópicas se abren.

Si el huevo, más frío, cae sobre una sartén sin antiadherente apenas templada, enfriará el fondo de golpe.

A consecuencia de eso, el metal se contrae y "pellizca" al huevo batido justo mientras cuaja. De ahí que añadir más aceite rara vez resuelva nada. Lo que falta no es aceite, es calor.

La prueba del agua

La solución consiste en calentar bien la sartén vacía antes de nada y comprobar que está lista con un truco que no necesita termómetro. Tal como explica el chef Alfredo Vozmediano, bastan unas gotas de agua. Es el llamado efecto Leidenfrost.

Si el agua se evapora despacio, la sartén aún está fría; si chisporrotea y desaparece de golpe, se ha pasado. El punto exacto llega cuando el agua forma pequeñas bolitas que "bailan" por la superficie sin evaporarse. Solo entonces se engrasa ligeramente y se vuelca el huevo.

10 Maneras De Cocinar Huevos Profesionales

Para su tortilla "rápida", el cocinero madrileño advierte de que la sartén debe estar muy caliente, "sobre todo si no utilizas un antiadherente", e insiste en que el agua no debe evaporarse ni burbujear, sino "patinar" por el fondo.

Es en ese momento cuando extiende una fina capa de aceite por toda la superficie, añade el huevo batido y remueve con energía moviendo la sartén con la otra mano. La meta, insiste, es que cuaje, pero quede jugosa, sin que pierda todo el líquido.

Acero o antiadherente: funcionan las dos

En su vídeo, Vozmediano prepara una tortilla francesa en sartén de acero inoxidable y otra en sartén antiadherente y, en ambos casos, el resultado es perfecto.

El acero, bien caliente, es idóneo para las elaboraciones a fuego fuerte y rápidas. Pero para las tortillas más suaves y cremosas, Vozmediano prefiere bajar un poco la potencia del fuego y usar una sartén antiadherente.

Incluso reconoce que, aunque él suele recomendar el acero, "los huevos suelen quedar mejor en una antiadherente". El acero exige pulso y vigilancia constante; el antiadherente perdona los despistes y permite trabajar con menos calor.

El último consejo es la paciencia. La sartén hay que calentarla a fuego bajo y tarda unos minutos en alcanzar el punto, así que lo práctico es ponerla a calentar al principio y aprovechar ese tiempo para batir los huevos.