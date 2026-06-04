Los chefs coinciden: "El mejor pescado a la plancha no se cocina con limón; déjalo unos minutos en agua salada"

No descubrimos nada nuevo si decimos que el pescado es uno de los alimentos más completos que podemos incluir en la dieta.

Aporta proteínas de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales, además de ácidos grasos omega-3, vitaminas como la D y la B12, y minerales clave como el yodo, el selenio y el fósforo.

Su consumo se relaciona con una mejor salud cardiovascular y un correcto desarrollo neurológico en la infancia. Por eso, nutricionistas y expertos lo recomiendan como parte de una alimentación equilibrada.

Aun así, en muchas casas se cocina poco por miedo a que quede seco o sin gracia. Pero hay una técnica muy simple, utilizada por algunos de los mejores chefs de España, que cambia por completo el resultado y puede aplicarse fácilmente en cualquier cocina.

Para que el pescado a la plancha quede jugoso

Uno de los errores más frecuentes a la hora de cocinar pescado es el exceso de cocción. Así lo advierte el chef Alfredo Vozmediano al comienzo de un vídeo publicado en su canal de YouTube. "Es muy común pasar el pescado de cocción dejándolo seco, duro y sin sabor", explica.

Para solucionarlo, este cocinero formado en algunos de los mejores restaurantes del mundo como Noma o Disfrutar, propone una técnica muy sencilla que es asequible para cualquiera que desee mejorar sus habilidades a la hora de cocinar pescado a la plancha.

Consiste en aplicar la sal de manera algo diferente a como estamos acostumbrados a hacerlo. El chef no sala directamente el pescado, sino que introduce los lomos en una salmuera durante 10 minutos.

Es algo tan sencillo como mezclar un litro de agua con 100 gramos de sal de cocina hasta que se disuelva y sumergir el pescado en esta mezcla. "Esto hace que quede más jugoso en el interior y a la vez lo sazonamos", señala el chef.

Una vez transcurridos los 10 minutos, el cocinero insiste en que es fundamental secarlo muy bien antes de pasarlo por la sartén o por la plancha.

El pescado a la plancha de Jordi Cruz

Usar una salmuera es también lo que recomienda el chef Jordi Cruz en un vídeo publicado en Instagram. En su caso, con una menor concentración de sal para simular la salinidad del agua del mar y durante un tiempo algo más reducido, apenas 3 o 4 minutos.

Mi consejo, a partir de mi propia experiencia, es que si se trata de un filete de un pescado no muy grande, el tiempo y la concentración que propone Jordi Cruz son perfectos. Si, por el contrario, lo que vamos a cocinar es un lomo de pescado más grueso, la recomendación de Vozmediano dará mejor resultado.

Para cocinar filetes o lomos de pescado blanco a la plancha, necesitamos: aceite de oliva, agua y sal, en las proporciones adecuadas según el grosor de las piezas.

Disolvemos la sal en el agua e introducimos los lomos de pescado durante 3 o 4 minutos (o hasta 10 minutos si son lomos muy gruesos) para que se salen de manera uniforme.

Pasado ese tiempo, retiramos el pescado y lo secamos muy bien con papel de cocina, especialmente la piel si la tiene. Este paso es clave para conseguir un buen dorado.

Con una sartén caliente y un poco de aceite a fuego medio-bajo, colocamos el pescado por la parte de la piel. Presionamos ligeramente al principio, durante unos 20 segundos, para que no se curve y toda la piel mantenga contacto con la sartén; podemos ayudarnos de una espátula de cocina.

Jordi Cruz sugiere dejar que la piel se dore sin mover el pescado durante 2 o 3 minutos, hasta que veamos que empieza a coger color por los laterales.

Cuando la piel (o la base) esté dorada, giramos el pescado y cocinamos la parte de la carne durante 1 minuto aproximadamente. Aunque, tal como te cuento en el apartado siguiente, estos tiempos se pueden variar en función del punto que te guste.

Jordi Cruz indica que también se pueden añadir unas gotas de agua y tapar la sartén unos segundos para que termine de cocinarse al vapor.

Marcar el pescado a la temperatura correcta

Según Vozmediano, es fundamental controlar la temperatura durante el cocinado, por eso, recomienda marcar el pescado a fuego suave, para que el calor vaya penetrando de forma gradual. Eso ayuda a mantener mejor su textura y, sobre todo, evitar que se pierda humedad.

El chef también es consciente de que con el pescado sucede lo mismo que con la carne, y no a todo el mundo le gusta el pescado en el mismo punto. Así pues, para que todos podamos tener una guía a modo de referencia, en el vídeo muestra cómo quedaría el pescado a distintas temperaturas.

A 35°C, es el punto ideal para el chef, "un poco rosita, la carne está muy jugosa y tersa y el sabor es el más pronunciado" y la verdad es que la pinta es un espectáculo.

A 40°C, el pescado ya está completamente cocido, ha perdido el tono rosado en el interior, pero sigue resultando muy jugoso, aunque con una textura algo más blanda.

A 45°C, la carne comienza a deshacerse con más facilidad simplemente con aplicar una ligera presión, pero conserva su jugosidad. Según el chef, esta es la temperatura más adecuada para pescados que se cocinan enteros al horno.

A partir de 50°C, y especialmente a 55°C, el pescado pierde sus cualidades. Para Vozmediano "ya estaría pasado. Se deshace mucho, queda seco y arenoso y pierde todo el sabor".

No solo para cocinar a la plancha

Joan Roca, chef con tres estrellas Michelin al frente de El Celler de Can Roca, también sumerge los lomos en una salmuera durante 48 horas en la nevera. Lo hace con una merluza que después confita a baja temperatura y el resultado es un bocado extraordinariamente jugoso y sabrosísimo.

Aunque el tiempo de curado de Joan Roca es mucho más largo que el de Vozmediano o Cruz, la filosofía es la misma: la sal, disuelta en agua, penetra en el pescado de forma controlada y mejora tanto su textura como su sabor.

Aunque para el día a día, unos pocos minutos son suficientes y producen una mejora notable en el resultado.