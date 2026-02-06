Jesús Sánchez, chef: "Los mejillones no se cuecen en agua, el truco está en abrirlos con 30 ml de vino"

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 4

Los mejillones de lata son una opción muy versátil, práctica y nutritiva para poder disfrutar como aperitivo o en platos más elaborados, en los que aporta todo su sabor marino y una exquisita textura a la que es difícil resistirse.

A pesar de que hay muchos cocineros que tienen recetas con este ingrediente con tantas posibilidades, debemos tener muy en cuenta las recomendaciones de un chef de la talla de Jesús Sánchez (@_jesussanchez en las redes sociales).

El propietario y cocinero de El Cenador de Amós en Villaverde de Pontones (Cantabria) propone una receta distinta, pero con mucho sabor a mar y un toque único que a nadie deja indiferente y que te hará repetir.

Se trata de sus mejillones con salsa de tomate y queso picón, una combinación que combina la frescura del mar con la intensidad del queso en un plato que él mismo califica como "irresistible".

Antes de explicar el paso a paso de la receta, conviene tener muy en cuenta una de sus recomendaciones, que es que "los mejillones no se cuecen en agua, el truco está en abrirlos con 30 ml de vino".

Ingredientes de los mejillones en salsa de tomate y queso picón Mejillones frescos

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 tomate (para rallar)

1 hoja de laurel

1 cayena

Vino blanco

Tomate frito (1 cucharada aprox.)

Queso picón

Aceite de oliva

Perejil fresco

Agua (para abrir los mejillones) Paso 1 Preparar el aceite: calienta aceite en una sartén con la cayena y los ajos para aromatizarlo. Paso 2 Hacer el sofrito: añade la cebolla picada fina y sofríe hasta que esté dorada. Incorpora la hoja de laurel. Paso 3 Añadir el tomate: agrega el tomate rallado y cocina a fuego lento hasta que espese y concentre sabor. Paso 4 Abrir los mejillones: pon los mejillones al vapor con un poco de agua y fuego fuerte hasta que se abran. Reserva parte del caldo. Paso 5 Enriquecer la salsa: añade a la sartén un chorrito de vino blanco, una cucharada de tomate frito y un poco del caldo de los mejillones. Paso 6 Incorporar el queso picón: añade queso picón rallado a la salsa y mezcla hasta que quede cremosa. Paso 7 Montar el plato: coloca los mejillones en sus conchas y vierte la salsa por encima. Paso 8 Toque final: espolvorea más queso picón rallado y perejil fresco antes de servir.

Un plato accesible y muy sabroso

Jesús Sánchez insiste en que esta es una de las mejores formas de poder convertir un simple plato de mejillones en una receta llena de sabor, siguiendo la filosofía del chef, que pasa por una cocina accesible pensada para disfrutar y muy auténtica.

En su caso, apuesta por un producto cotidiano que se transforma en una elaboración digna de estrella Michelin, en este caso con un gran toque marinero y un guiño a los sabores de su tierra, con los que consigue conquistar incluso a los paladares más exigentes.

Una de las grandes ventajas de esta receta es que no requiere del uso de técnicas complicadas ni tampoco de ingredientes difíciles de encontrar, si bien sí que hay que poner atención al sofrito e incorporar un queso como el picón que aporta carácter a la receta.

Por otro lado, más allá del propio sabor de la receta, tenemos que destacar que es muy recomendada por todos los beneficios que tiene para la salud el incorporar mejillones a la dieta, ya que son ricos en proteínas de alta calidad, vitaminas (especialmente B12) y minerales como el hierro, el zinc, el selenio o el calcio.

Con su ingesta regular se favorece una mejor salud cardiovascular, previniendo enfermedades al mismo tiempo que reduce el colesterol, además de contribuir a combatir la anemia y a fortalecer los huesos y las defensas. Además, tienen propiedades antiinflamatorias y son considerados un antidepresivo natural.