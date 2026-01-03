Mariano, carnicero en España: "Esta es la pieza de carne más sabrosa, mejor que el entrecot y dos veces más barata"

Elegir la mejor pieza de carne no es tarea fácil, sobre todo cuando no se tienen en cuenta algunos aspectos que pueden resultar claves para poder hacer una buena elección y disfrutar de la mejor textura y sabor.

De la mano de Mariano, un carnicero de España que se hace llamar El As Carnicero en las redes sociales, podemos conocer cuál es "la pieza de carne más sabrosa", que además asegura que "es mejor que el entrecot y dos veces más barata".

En una de sus publicaciones, asegura que, dado que estamos en un momento en el que la economía obliga a mirar cada euro que se gasta, es posible disfrutar de un filete tierno y sabroso como ofrece el entrecot, pero sin pagar su precio.

El experto recalca que, cociendo bien las piezas de ternera, es posible comer igual o mejor, pero gastando la mitad. Por lo tanto, ha compartido su secreto para poder ofrecer carne de calidad al mejor precio, siendo un filete muy tierno y con un sabor comparable al entrecot, pero mucho más económico.

Mariano considera que es una opción perfecta para el día a día, pero también para poder sorprender a cualquier invitado con una buena carne sin que se dispare el presupuesto.

La pieza de carne más sabrosa

El As Carnicero explica en su vida que la pieza de carne más sabrosa y barata que el entrecot es la aguja de ternera, que es menos conocida, pero que ofrece una textura y jugosidad excelentes. Destaca que es "supertierno, igual o mejor" que el entrecot.

El carnicero deja claro que se debe pedir el principio de la pieza, donde se puede apreciar una pieza con una ternura sorprendente y muy jugosa. Aunque es una gran desconocida, se trata de una joya que los amantes de la carne pueden pedir en su carnicería.

La aguja de ternera es un corte que se extrae de la parte delantera del animal, concretamente de la zona de la paleta, una región que comprende músculos que se ejercitan en mayor medida que otras partes del cuerpo. Por ello, se consigue una carne con mayor fibra muscular y un sabor más pronunciado.

Aunque puede ser algo más firme que otros cortes como el lomo o el solomillo, es una carne que tiene una característica que la diferencia, y es que tiene un marmoleo natural de grasa que la hace especialmente sabrosa y jugosa cuando se cocina.

La aguja es conocida por su combinación perfecta de sabor y textura. El entrelazado de grasa que recorre la carne le da jugosidad y ayuda a potenciar su sabor, haciendo que sea una opción de lo más interesante, tal y como destaca Mariano.

El cocinero español explica que se trata de un corte que ofrece una gran versatilidad en la cocina, siendo perfecta para los estofados, los guisos o los asados a la parrilla. No importa la manera en la que se prepare, pues es un corte que sorprende con su sabor y la ternura que ofrece cuando se cocina de la manera correcta.

¿Cómo se cocina la aguja de ternera?

La aguja de ternera es una pieza de carne muy sabrosa y perfecta como alternativa al entrecot que podemos preparar de maneras muy diversas. Una de ellas es en estofados y guisos, pues la cocción lenta encaja perfectamente con este tipo de carne.

Prepararla en un estofado posibilita que las grasas y jugos naturales se liberen, ablandando la carne y llenando el plato de un sabor profundo. Es perfecta para platos como el cocido madrileño y otros guisos tradicionales.

También se puede preparar asado a la parrilla, que es una opción ideal para quienes prefieren una preparación mucho más rápida. Para conseguir un resultado ideal, se debe dorar el exterior mientras se mantiene jugoso el interior. Además, se puede acompañar con una salsa ligera o unas verduras asadas para conseguir un plato espectacular.

Otra posibilidad es utilizar la aguja de ternera en la preparación de caldos o sopas. En muchas cocinas del mundo, como en la asiática, la aguja es usada en sopas y caldos por su capacidad para la absorción de sabores. Cuando se cocina durante varias horas, pasa a ser una carne tierna ideal para incluir en sus recetas.

De esta manera, se trata de una carne que se disfruta a nivel internacional de formas muy diferentes. Es preferible consumirla fresca, y si se necesita para otro momento, se debe envolver bien antes de congelarla para evitar que pierda calidad.

Beneficios de la aguja de ternera

La aguja de ternera no solo es un corte sabroso, sino que también es muy nutritivo, por lo que introducirlo en la alimentación no solo permitirá disfrutar de todo su sabor y textura en el paladar, sino que también tiene un impacto positivo en la salud.

Para empezar, es rica en proteínas, siendo perfecta para la construcción y la reparación de tejidos musculares, pero también es una excelente fuente de hierro y zinc, minerales que son esenciales para la producción de glóbulos rojos, así como para el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

A todo lo anterior hay que sumar que nos encontramos con una carne que ofrece una textura y sabor que la hacen más que interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que es un corte más asequible que otros cortes premium como el solomillo, el lomo o el entrecot.