Karlos Arguiñano (77), chef: "Para que las patatas no se rompan al cocerlas, hay que empezar siempre con agua fría"

Karlos Arguiñano es uno de los chefs más queridos de la televisión, un gran profesional que ha vuelto a sorprender a sus seguidores con uno de sus consejos de cocina que, aunque parecen sencillos, pueden cambiar por completo cualquier elaboración.

En esta ocasión, el cocinero de 77 años ha vuelto a sorprender a sus seguidores desvelando el truco definitivo para que las patatas no se rompan al cocerlas, que es uno de los problemas que se encuentran muchas personas a la hora de preparar esta receta.

El cocinero de Beasain ha querido desmentir un mito muy extendido y que dice que las patatas se rompen al cocerlas, asegurando que "si se hace bien, no se rompen". De hecho, asegura que si esto sucede es porque se lleva a cabo una mala práctica que muchos repiten sin ser consciente de ello.

"Para que las patatas no se rompan al cocerlas, siempre hay que cubrirlas con abundante agua fría", explica Karlos Arguiñano, que asegura que, aunque se trata de algo muy sencillo, es un detalle que marca la diferencia en su preparación.

Al comenzar la cocción en agua fría, se consigue que las patatas se calienten poco a poco, uniformemente, lo que evita que la superficie llegue a ablandarse antes de que el interior esté hecho, siendo un punto clave de la elaboración.

Por el contrario, si se introducen de manera directa en agua caliente o hirviendo, la piel y las capas externas se cuecen con demasiada rapidez, y es lo que lleva a que se agrieten o deshagan antes de tiempo, que es un fallo que se comete con mucha frecuencia.

Para Karlos Arguiñano la patata es uno de los pilares de la cocina tradicional, un producto básico que combina con prácticamente todo y que tiene una versatilidad que lo lleva a ser un imprescindible de cualquier hogar.

El otro truco de Karlos Arguiñano para cocer patatas

El cocinero vasco indica que, para cocer las patatas, hay que lavar bien la patata bajo el agua del grifo en primer lugar, especialmente si arrastra suciedad que se aprecia a simple vista. Es posible usar un cepillo especial cuando se trata de patatas llenas de tierra.

Una vez que están limpias, Karlos Arguiñano recomienda cocerlas enteras y con piel, y para que no se rompan, insiste en que es necesario cubrirlas con abundante agua, pero que no se desborde de la cazuela al hervir.

A continuación, pone en práctica el otro truco que usa con frecuencia, y que consiste en añadir una cucharadita de vinagre (o más, si se van a cocer muchas patatas en una olla grande), con lo que consigue mantener la piel intacta.

El tiempo de cocción variará en función del momento en el que las patatas comiencen a hervir y de su tamaño.

Una vez que esté lista, lo que se puede comprobar pinchándola con un palillo o cuchillo de punta, se podrá sacar con una espumadera y dejar templar un poco. En ese momento habrá que esperar a que se enfríe por completo para pelarla.

Las patatas cocidas con piel salteadas con ajo y perejil son una de las guarniciones más populares de Karlos Arguiñano. Una receta sencilla y sabrosa que acompaña perfectamente a platos de carne o pescado.

El chef vasco recomienda utilizar patata nueva y mantener la piel durante la cocción, ya que aporta sabor y textura. Aunque no sea habitual en muchas casas, asegura que merece la pena probarlas así. Una vez cocidas, se saltean brevemente con ajo y perejil para darles un toque final aromático y crujiente.