Enrique Sánchez (50), chef: "El pulpo no se ablanda a golpes; el truco está en congelarlo antes"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 4

El pulpo es uno de los grandes manjares más apreciados de la gastronomía española, especialmente en Galicia, siendo muy valorado tanto por su sabor como por su versatilidad culinaria y sus excelentes propiedades nutricionales.

A pesar de que son muchas personas las que se deciden a prepararlo en su casa, no siempre se realiza de la mejor manera, y el chef Enrique Sánchez explicó paso a paso cómo prepararlo para Andalucía Cocina.

El cocinero explica que lo primero que hay que hacer es asegurarse de que el pulpo esté bien limpio, de manera que la cabeza venga perfectamente limpia y, si no lo ha hecho el pescadero, retirar la boquita que tiene en la parte central.

Explica que se puede cortar fácilmente, al igual que se hace con los calamares, que poseen una especie de pico de gallo que debe ser eliminado antes de proceder a cocinarlos. Por otro lado, Enrique Sánchez se ha referido al paso tradicional de golpear el pulpo.

El chef recalca que cuando el pulpo era fresco, se golpeaba para romperle la fibra muscular y conseguir que quedase más tiempo, si bien ahora "no se ablanda a golpes, sino que el truco está en congelarlo antes".

Cuando el agua del interior se congela, se expande y rompe la fibra muscular, dejando de esta manera el pulpo tierno sin necesidad de "darle una paliza". Lo que sí recomienda es enjuagarlo ligeramente para retirar el agua que suele soltar al descongelarse.

Cómo preparar el mejor pulpo según Enrique Sánchez

Enrique Sánchez explica cómo preparar el pulpo perfecto cuidando cada detalle de la cocción. El chef destaca la importancia del agua, que no solo sirve para cocer el pulpo, sino que puede aprovecharse después como caldo para arroces o fideuà.

Uno de los puntos clave es el proceso de "asustar" el pulpo, una técnica tradicional que evita que se encoja de golpe y permite una cocción más uniforme. Además, recalca que el tiempo de cocción debe ajustarse siempre al peso de la pieza y que el reposo final dentro del agua caliente es fundamental para lograr una textura tierna y agradable.

Ingredientes del pulpo cocido perfecto (Enrique Sánchez) 1 pulpo limpio

Agua

Sal (un buen puñado)

1 cebolla Paso 1 Llena una olla grande con agua, añade un buen puñado de sal e incorpora la cebolla pelada y cortada en cuartos. Lleva el agua a ebullición a fuego fuerte. Paso 2 Cuando el agua esté hirviendo, “asusta” el pulpo: introdúcelo en el agua unos segundos y sácalo. Repite este proceso tres veces. Paso 3 Tras el tercer susto, introduce el pulpo definitivamente en la olla para que comience la cocción. Paso 4 Cuece el pulpo calculando el tiempo según su peso: 15 minutos por el primer kilo y 10 minutos por cada medio kilo adicional. Paso 5 Durante la cocción, pincha el pulpo con un palito de madera para comprobar que está tierno. Paso 6 Una vez cumplido el tiempo, apaga el fuego y deja reposar el pulpo dentro del agua caliente entre 3 y 5 minutos. Paso 7 Retira el pulpo de la olla y deja que pierda temperatura antes de cortarlo o utilizarlo en la receta final.

Los beneficios del pulpo para la salud

Más allá de ser un auténtico manjar con el que conquistar incluso a los paladares más exigentes, el pulpo es un alimento perfecto para consumir de forma regular por sus beneficios para la salud.

A nivel nutricional, destaca por tener un alto contenido en proteínas de buena calidad, además de por ser bajo en grasas y colesterol, con un aporte calórico bajo, con 70 kcal por cada 100 gramos. Además, aporta potasio, calcio, sodio y todo, así como vitaminas B y E.

Por su composición nutricional, el pulpo aporta, entre otros, estos beneficios para la salud: