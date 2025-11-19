Joseba Arguiñano (40), chef, sobre su receta más fácil de lentejas: "Quedan más cremosas con 40 g de mantequilla al final"

El cocinero vasco prepara un plato reconfortante que es perfecto para las noches frías de otoño. Consigue una textura increíble con un truco que también usaba mi abuela.

Total: 40 min

Comensales: 4

Un plato de lentejas es de las primeras recetas de cuchara que uno aprende a cocinar cuando se aleja de la casa familiar. Son tan sencillas de hacer que basta con poner todos los ingredientes en la olla y encender el fuego para que salga una comida rica.

Resultan reconfortantes en todas sus versiones, incluso en aquellas en las que haciendo una pequeña variación tenemos un plato digno de un día de fiesta.

La propuesta de Joseba Arguiñano para la receta de hoy parte de esa idea, una base de lentejas tradicional que evoluciona hacia una sopa cremosa y elegante que se acompaña de un flan de queso y paletilla ibérica.

Para redondear el plato puede acompañarse de un vino blanco con cuerpo, como La Mateo Tempranillo Blanco 2023. Un vino con acidez suficiente para equilibrar los ingredientes más grasos, pero sin opacar los sabores.

En boca, muestra matices de chocolate blanco y mantequilla, que se integran a la perfección con los lácteos de la receta y, al mismo tiempo, su carácter floral y afrutado ponen un punto de frescor que resulta muy elegante.

Las lentejas más fáciles y ricas

@josebaarguinano 🍲🧀 Hoy te traigo una receta reconfortante y sorprendente: una sopa de lentejas cremosa acompañada de un flan suave de queso crema con paletilla ibérica crujiente. 👉 Para 4 personas, uso estos ingredientes: 250 g de lentejas 200 g de panceta fresca 2 litros de caldo de carne 1 cebolleta 1 zanahoria pelada 2 dientes de ajo sin pelar 40 g de mantequilla 50 ml de nata líquida 4 cucharadas de costrones de pan fritos Sal 1 clavo de olor 10 hojas de cebollino Harina y mantequilla para untar los moldes Perejil fresco Para el flan cremoso: 300 g de queso crema 4 lonchas de paletilla ibérica 1 yema de huevo 1 huevo entero 30 ml de nata líquida Sal al gusto 📌 Un consejo: Antes de cocinar los solomillos (u otras carnes), siempre los saco del frigorífico al menos una hora antes para que se cocinen mejor. ¿Te animas a probar esta combinación? Es un plato que conquista. Receta completa en hogarmania.com #RecetasConJoseba #SopaDeLentejas ♬ sonido original - Joseba Arguiñano

La receta de lentejas que propone Joseba Arguiñano en su canal de TikTok conserva la sencillez de las recetas clásicas y sirve como base para un plato elegante que se prepara sin esfuerzo.

Mientras se están cociendo las lentejas -en olla normal o rápida, según prefiera cada uno-, el chef aprovecha para preparar un flan de queso -salado- que acompañará a las legumbres convertidas en una delicada crema.

Puede sonar complejo, pero nada más lejos de la realidad. Para el flan, basta con saltear en seco la paletilla ibérica picada que se mezcla con el queso crema, un poco de nata y huevo. A partir de ahí, como cualquier otro flan, 20 minutos en el horno al baño maría.