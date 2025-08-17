Dani García (49), chef, advierte sobre las gambas al ajillo: "Hay que usar un aceite suave para que no se coma el sabor"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Esas cazuelitas de barro, humeantes y rebosantes de aromáticas gambas al ajillo, que llevan toda la vida en la carta de nuestros bares más queridos esconden una receta que es bien sencilla de hacer.

Es un plato que no tiene ni misterio ni complicación, pues se prepara en pocos minutos y con muy pocos ingredientes. Pero los grandes chefs, como Dani García o José Andrés, sí tienen sus trucos personales que marcan la diferencia.

En el caso del chef malagueño, el tipo de aceite utilizado es la clave para que el sabor del marisco resulte más intenso; pues si se utiliza un virgen extra de sabor muy potente, podría tapar el sabor de la gamba.

El secreto para hacer las mejores gambas al ajillo

Hace unos años, como parte de la dinámica del programa Hacer de Comer de RTVE, Dani García invitó al plató a una espectadora para cocinar con ella unas tradicionales gambas al ajillo.

Durante el transcurso de la elaboración, el cocinero fue desgranando las claves para que el plato quede espectacular, con mucho sabor y con el punto justo de picante.

Cuando se trata de recetas con tan pocos ingredientes como esta, se va a notar mucho en el resultado cómo los tratamos. Si se usan gambas frescas, hay que pelarlas con mimo, retirando el intestino que, de no hacerlo, dejaría unos matices amargos que no deseamos.

Sobre el ajo, ingrediente imprescindible en esta receta, el chef recomienda cortarlo en láminas finas y de tamaño regular. Haciéndolo así tendremos un mejor control durante la cocción, pues evitaremos que se nos quemen unas láminas mientras otras siguen crudas.

Acerca de la guindilla, la cantidad debe ser en función del gusto por el picante de los comensales. Para 300 gramos de gambas enteras, Dani García y su invitada utilizan media guindilla seca. En este punto, el chef explica que la guindilla se podría poner también troceada, pero el picante sería mucho más intenso.

Finalmente, el cocinero insiste en que, para preservar el sabor del marisco, se debe utilizar un aceite que no sea demasiado intenso.

Aunque la persona que lo acompaña sugiere un aceite neutro, como un aceite de oliva refinado de 0.4º, el chef prefiere un virgen extra de la variedad arbequina, una aceituna de sabor suave con la que se consiguen aceites de gran calidad que son perfectos para aquellos platos en los que no queremos que domine el sabor del aceite.

Ingredientes para hacer gambas al ajillo Gambas frescas, 300 g (Dani García utiliza gamba blanca)

Aceite de oliva, cantidad suficiente

Ajo, 4 dientes

Guindilla seca, 1/2 ud

Sal

Perejil fresco Paso 1 Pelamos las gambas y reservamos las cabezas y las cáscaras para otra preparación. Cortamos los dientes de ajo en láminas finas y picamos las hojas de perejil. Paso 2 Cubrimos el fondo de una sartén con un centímetro de aceite y añadimos media guindilla (o la guindilla entera si queremos un picante más intenso). Paso 3 Añadimos el ajo laminado a la sartén junto a la guindilla para que vaya cogiendo calor. Es necesario que el aceite esté bien caliente, pero debemos controlar que no se queme. Paso 4 Salamos las gambas peladas y, cuando el ajo empiece a dorarse, las incorporamos a la sartén. Estarán listas en apenas en un minuto. Paso 5 Emplatamos las gambas al ajillo en una cazuela de barro para que ahí mismo termine su cocción, pues es un material que conserva muy bien el calor. Paso 6 Meneamos un poco la cazuela para que se terminen de cocinar. Las gambas tienen que quedar tiernas por dentro, pero no crudas. Paso 7 Espolvoreamos con el perejil picado y servimos.