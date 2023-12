4 trucos para corregir una salsa demasiado ácida

Los ingredientes ácidos como el vino, el vinagre, las frutas cítricas o incluso los tomates, resultan interesantes como elementos de contraste para conseguir salsas equilibradas en boca, especialmente cuando éstas son ricas en grasas.

Pero hay ocasiones en las que, aun siguiendo una receta al pie de la letra, el resultado puede no ser el esperado. Sucede a menudo cuando se utilizan ingredientes que no controlamos bien y cuya acidez puede variar bastante. Eso puede acabar afectando considerablemente al sabor final de la receta hasta el punto de que nos podemos llevar un chasco al probar el plato terminado.

Hace ya tiempo os contamos cómo corregir un guiso con exceso de sal y cómo corregir un guiso demasiado picante y en el post de hoy os vamos a contar cómo corregir una salsa demasiado ácida, un problemilla que frecuentemente nos encontramos al preparar salsa de tomate o sofritos que también llevan este ingrediente.

Cómo corregir una salsa demasiado ácida

Si nuestra salsa ha quedado demasiado ácida hay varias formas de arreglarla con las que se consigue corregir ese exceso de acidez de forma muy eficiente y sin apenas afectar al sabor del plato.

Cómo corregir la acidez de una salsa con azúcar

El truco más conocido y, de hecho, muchas recetas ya lo incluyen como ingrediente es añadir una pequeña cantidad de azúcar, preferiblemente moreno, espolvorearlo como si estuviésemos echando sal sobre la salsa y cocinar unos minutos a fuego bajo para evitar que se queme el azúcar. Insisto en que hay que empezar echando muy poquita cantidad y probando hasta dar con la cantidad que hace falta, porque el exceso de acidez no siempre será igual y porque si nos pasamos nos quedará demasiado dulce.

Un toque de miel o de sirope de ágave, también nos servirá para bajar el punto de acidez. Incluso podríamos añadir algunas pasas o unos orejones que, si los trituramos con la salsa, también le aportarán textura.

Cómo arreglar una salsa demasiado ácida con bicarbonato

Puede darse el caso de que no podamos tomar azúcar o no nos interese o no nos guste que las salsas tengan ese punto dulzón. Si es así, otro ingrediente que puede utilizarse para neutralizar la acidez es el bicarbonato, y lo usaremos de la misma manera, con la salsa a fuego lento, añadiremos una pizca de bicarbonato en forma de lluvia, mezclamos, probamos, y repetimos el proceso hasta que la salsa haya perdido la acidez necesaria.

En realidad, esto no es ningún truco, es solo una cuestión de química. Cuando algo nos sabe muy ácido es porque su pH es muy bajo y, la forma de solventarlo, es añadir un ingrediente alcalino que nos ayude a subirlo, reduciendo así la acidez. El bicarbonato sódico es una sal con pH alcalino que es perfecta para eso.

Corregir una salsa ácida con lácteos

Ingredientes lácteos como la nata, la mantequilla o incluso el queso, también pueden suavizar la acidez. De hecho, como hemos dicho al principio, los ácidos suelen añadirse para equilibrar las grasas, así que no hay problema para hacerlo buscar el equilibrio en el otro sentido, es decir, añadir grasa para equilibrar los lácteos.

Corregir una salsa ácida con un caldo y espesante

Dependiendo del tipo de salsa, podremos añadir algún caldo que ayudará a diluir la acidez. En caso de que la salsa se nos quede demasiado líquida, podemos espesarla añadiendo una pizca de fécula de maíz disuelta en agua.

