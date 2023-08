5 trucos infalibles para cocinar un arroz perfecto para chuparse los dedos

Hay platos que se pueden cocinar perfectamente a ojo y siempre quedan bien, pero el arroz no es uno de ellos. Teniendo claro esto, ya habremos avanzado mucho en el camino hacia un arroz increíble con el que tener una gran experiencia gastronómica ya sea cocinando para nosotros solos como organizando una paella para una tropa.

A continuación, os dejamos una lista de todos los consejos que nos han servido en COCINILLAS para aprender a cocinar arroces. Algunos de ellos, de tan básicos que son, muchas veces se pasan por alto y ahí es cuando empieza a fraguarse el desastre.

Elegir bien la cazuela que se va a utilizar

Las mejores cazuelas para preparar arroz son las que pueden retener el calor y distribuirlo de manera uniforme, como pueden ser las de aluminio fundido. Con poca altura si queremos un arroz seco tipo paella -piensa en las paelleras de toda la vida- o de altura media si queremos un arroz tipo risotto o caldoso. Si, además, la cazuela es apta para horno, mejor que mejor, pues muchos arroces secos se terminan de cocinar en este electrodoméstico.

A unas malas, una buena sartén que cumpla con las mismas características también nos permitirá conseguir un buen arroz, pero esa cacerola de los chinos que al segundo día de usarla se le abombó el fondo no va a ser nunca nuestra mejor aliada para cocinar arroz.

Lavar el arroz solo cuando es realmente necesario

Si vamos a cocinar arroz para sushi, siempre hay que lavarlo bien hasta que el agua salga totalmente limpia, pero si queremos cocinar arroces secos, el lavarlo mucho antes de cocinar puede hacer que no acabemos consiguiendo el punto que buscamos.

Ahora bien, cuando desconozcamos la procedencia del arroz, puede ser preferible sacrificar en parte el resultado y lavar a conciencia el arroz para eliminar restos de arsénico.

El truco para cocinar arroz en vitrocerámica

Cuando leemos una receta de arroz, casi siempre nos encontramos con eso “subir el fuego hasta llevar a ebullición, añadir el arroz y, cuando rompa a hervir de nuevo, bajar el fuego al mínimo para dejar al chup chup durante 20 minutos...”

Eso es fácil de conseguir con una cocina de inducción o con una de gas, pero la cocina vitrocerámica guarda mucho calor residual, por lo que cuando bajamos el fuego en los mandos, en realidad, la temperatura aún tardará un buen rato en bajar, por lo que si queremos un arroz perfecto en la vitro, cuando toque bajar el fuego es genial si podemos mover la cazuela a otro de los fuegos que no hayamos estado utilizando en los minutos previos.

Elegir bien el tipo de arroz

El arroz basmati no vale para hacer risotto ni sushi y el arroz de sushi no sirve para hacer paella. Igual que hay muchos tipos de recetas, también hay muchos tipos de arroz y no todos se adaptan igual de bien a las mismas formas de prepararlo.

Por eso cada arroz es para lo que es y sustituirlos nunca suele ser buena idea.

Dejar reposar los arroces secos

A veces las prisas y el ansia hacen que nos olvidemos de este paso, pero dejar reposar el arroz 5 minutos desde que se retira del fuego hasta que se sirve en el plato debería ser de obligado cumplimiento siempre que estemos preparando un arroz seco, ya que el reposo sirve para que el arroz termine de “soltarse” y para que se atempere ligeramente de manera que nos permita disfrutar más de los sabores.

En cambio, si nuestra receta es de un arroz caldoso, mientras el arroz esté sumergido en líquido, aunque ya esté apartado del fuego, seguirá absorbiendo caldo, pudiendo incluso abrirse los granos y quedando con un aspecto muy poco apetecible.

