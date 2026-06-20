Bad Bunny se da un homenaje en el dos estrellas Michelin del chef Quique Dacosta en Madrid

La sonada residencia de diez conciertos que ha protagonizado Bad Bunny en Madrid no solo ha dejado cifras récord de asistencia y un fenómeno cultural sin precedentes. Durante su estancia en la capital, el artista puertorriqueño también ha aprovechado para descubrir algunos de los restaurantes más codiciados de la ciudad,

Una ruta gastronómica que le llevó a probar diferentes proyectos de la capital, como el de Gustoo —que se presentó en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para preparar algunos platos de la propuesta que defienden los chefs Aldo Sebastianelli y Jorge Cal desde este puesto del Mercado de San Antón—; una ruta que une, además, a dos de los cocineros más influyentes de España, Dabiz Muñoz y Quique Dacosta.

Entre concierto y concierto del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que reunió a cientos de miles de espectadores en Madrid, Bad Bunny se dejó ver en algunos de los templos culinarios más exclusivos de la capital. El último que ha visitado Benito Antonio Martínez Ocasio, ha sido Deessa, el restaurante con dos estrellas Michelin que dirige Dacosta en el hotel Mandarin Oriental Ritz.

La visita no ha pasado desapercibida para el equipo del restaurante, que ha compartido una imagen del encuentro en redes sociales este pasado viernes acompañada de un mensaje cargado de entusiasmo: “Hay visitas que se reservan. Otras, simplemente pasan”. Un gesto que confirma el atractivo que ejerce la propuesta gastronómica de Dacosta entre las grandes figuras internacionales.

Deessa, el cuartel general de Quique Dacosta en la capital

Deessa representa la visión más refinada del chef valenciano en Madrid. Un espacio donde conviven algunos de los platos más emblemáticos de su universo creativo con elaboraciones concebidas específicamente para la capital. Productos como la célebre gamba roja de Dénia o los menús degustación que recorren la trayectoria del cocinero han convertido al restaurante en una de las mesas más deseadas de la ciudad.

Actualmente, el Menú Histórico Quique Dacosta tiene un precio de 255 euros por comensal, pero también ofrece el Menú Contemporáneo Quique Dacosta, por el mismo importe, y Menú Chronos de Quique Dacosta (de lunes a viernes) por 150 euros.

Pero el recorrido gastronómico de Bad Bunny en Madrid no terminó ahí. El cantante también hizo parada en StreetXO Madrid, el irreverente concepto de cocina viajera creado por el chef Dabiz Muñoz. Si Deessa representa la elegancia y la alta cocina clásica contemporánea, StreetXO es todo lo contrario: una explosión de sabores, técnicas y referencias internacionales servidas en un ambiente desenfadado y vibrante.

Madrid se ha convertido durante las últimas semanas en la segunda 'casita' de Bad Bunny. El artista llegó para protagonizar una residencia histórica en el Riyadh Air Metropolitano y se marcha dejando también una pequeña huella gastronómica. Porque, además de conquistar los escenarios, el puertorriqueño ha encontrado tiempo para disfrutar de dos de las experiencias culinarias más representativas de una ciudad que vive uno de los momentos más brillantes de su historia gastronómica.