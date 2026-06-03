El pueblo de Álava donde se hace el mejor queso azul de Euskadi: obra de una familia con tradición quesera

El municipio alavés de Respaldiza, situado en el valle de Ayala, se ha convertido en uno de los focos de atención de la gastronomía vasca tras el reconocimiento recibido por la quesería familiar Soloitza, elaboradora del queso azul Eskutxi, distinguido en la IV edición de los Premios Materia Prima.

Este certamen, celebrado el pasado 28 de mayo en el restaurante Don Producto y Tú de Vitoria-Gasteiz, reconoce anualmente a productores y artesanos vinculados al sector alimentario que destacan por la calidad, singularidad y valor gastronómico de sus elaboraciones.

La quesería Soloitza, dirigida por Ziortza López y ubicada en Respaldiza, obtuvo el galardón por su queso azul Eskutxi, una elaboración artesanal producida a partir de leche cruda de vacas del propio rebaño familiar.

El premio sitúa a esta pequeña explotación ganadera entre las referencias emergentes del panorama quesero vasco y refuerza el papel de Álava como territorio productor de alimentos de calidad.

Soloitza trabaja bajo un modelo de producción de ciclo cerrado, lo que significa que todo el proceso se desarrolla dentro de la propia explotación: desde el cuidado del ganado y la obtención de la leche hasta la transformación y maduración del queso.

Las vacas pastan en libertad y la leche utilizada para las elaboraciones procede exclusivamente de la ganadería familiar, eliminando intermediarios en la cadena de producción.

El queso azul Eskutxi destaca por un perfil diferente al de otros quesos azules más intensos. Según la descripción realizada durante la entrega de premios, se trata de un producto de textura mantecosa, corteza natural y sabor suave, resultado de una maduración lenta y controlada.

El queso azul Eskutxi, elaborado en el valle de Ayala (Álava).

Esta elaboración busca equilibrar la presencia característica de los mohos azules con un perfil accesible para el consumidor, manteniendo el protagonismo del sabor lácteo.

Durante el acto de entrega, Ziortza López agradeció el reconocimiento y destacó el trabajo realizado por la familia en los últimos años para diversificar la actividad ganadera y poner en valor la leche de su explotación.

Según explicó, en 2020 decidieron comenzar a elaborar yogures y queso fresco siguiendo procesos tradicionales inspirados en recetas domésticas, antes de ampliar la producción hacia nuevas especialidades como el queso azul.

Algunos de los diferentes lácteos que elaboran en la quesería Soloitza.

La responsable de la quesería subrayó además la importancia de mantener este tipo de producciones artesanales y animó a la ciudadanía a acercarse al entorno rural y conocer de primera mano el trabajo realizado en las explotaciones ganaderas.

Papada, vino y chocolate, el resto de premiados

Los Premios Materia Prima, organizados en Vitoria-Gasteiz y celebrados por cuarto año consecutivo, reúnen a profesionales de la gastronomía, periodistas especializados, productores y representantes institucionales vinculados al sector agroalimentario vasco.

El jurado, integrado por expertos y comunicadores gastronómicos, valora productos elaborados en Euskadi atendiendo a criterios como la calidad, autenticidad, singularidad e innovación.

En esta edición también fueron premiados otros productores vascos como Santos Fernández, de Lombera de Carranza, por su papada curada; el enólogo Basilio Izquierdo por su vino Pieles 2018; y Rafa Gorrotxategi por un chocolate negro elaborado con leche de oveja ahumada.

El reconocimiento a Soloitza sitúa a Respaldiza en el mapa gastronómico de Euskadi gracias a una propuesta que combina tradición ganadera, transformación artesanal e innovación alimentaria. Un ejemplo de cómo pequeñas explotaciones familiares continúan apostando por generar valor añadido desde el medio rural a través de productos de proximidad y elaboración propia.