Un ronqueo con cena y vinos en la bodega más antigua de Jerez: el plan que no puedes perderte este mes en Cádiz

Para quienes estén buscando un plan diferente en Cádiz este mes, traemos una propuesta que destaca por encima de todas las demás: una velada en la que el ritual de la almadraba dialogará con la tradición bodeguera del Marco de Jerez en un formato íntimo y exclusivo.

Se trata de un ronqueoen directo en el entorno de la bodega más antigua de Jerez, que será el punto de partida para una de las noches más inolvidables de Casa Fundador. El ronqueo correrá a cargo de Gadira, firma especializada en atún de almadraba, que mostrará en vivo cómo se realiza este espectacular despiece, uno de los momentos más espectaculares e hipnóticos de la cultura gastronómica gaditana.

La celebración de este tipo de eventos fuera de las instalaciones de Gadira es algo poco habitual —la firma realiza menos de una veintena al año—, lo que convierte a esta cita en una oportunidad singular dentro del calendario gastronómico.

La propuesta, que se llevará a cabo este viernes 22 a las 19:00, no se limita sólo al ronqueo, sino que se construye como un recorrido completo por el universo Fundador: desde la visita a sus espacios históricos, donde el tiempo parece haberse detenido entre botas centenarias, hasta una cena con maridaje en la que el atún se convierte en hilo conductor, entablando un apasionante diálogo con los vinos y brandies de la casa.

El resultado es una experiencia que conecta territorio, producto y relato, y que sitúa al espectador en el centro de un evento difícilmente replicable. El carácter limitado de la convocatoria —con plazas muy reducidas y un precio de 95€— subraya el enfoque de la propuesta: no se trata de un evento multitudinario, sino de una ocasión única para vivir desde dentro dos de las grandes tradiciones de la provincia de Cádiz.

En un contexto como el de la Capitalidad Gastronómica de Jerez, la iniciativa adquiere un significado añadido: el de reivindicar la gastronomía como lenguaje cultural, capaz de conectar territorios, oficios y tradiciones.

Un plato de atún rojo y una botella de Fundador. Foto cedida

Así, con un aforo muy reducido, la velada se plantea como una ocasión excepcional, pensada para ser vivida desde la cercanía y la atención al detalle. Una de esas experiencias que no buscan repetirse, sino permanecer.

Fundador, tradición y excelencia

La historia de Bodegas Fundador se remonta a 1730, siendo la bodega más antigua del Marco de Jerez. En sus instalaciones nació en 1874 el primer brandy español, dando origen a una tradición que hoy continúa viva gracias al sistema de Criaderas y Solera.

Actualmente, la marca forma parte de Emperador Distillers, el holding de la familia Tan, líder mundial en brandy y uno de los mayores fabricantes de bebidas espirituosas. Bajo su paraguas, Fundador y otras marcas como Terry, Harveys o Espléndido continúan consolidando su presencia dentro y fuera de España, reforzando la herencia y el prestigio de la vitivinicultura jerezana.