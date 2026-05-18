El imperio de Doña Tomasa con la mejor anchoa: "Hemos conquistado los barrios con más poder adquisitivo"

Las tiendas gourmet de Doña Tomasa se han convertido en un objeto de deseo para quienes las tienen en sus ciudades y para los que no siempre les queda la web, donde han subido sus ventas online de manera importante. Todo su encanto viene de la anchoa, ya que venden la mejor del mundo, la de Santoña, pero no sólo se queda allí, porque en sus vitrinas podemos ver lo mejor de lo mejor en vinos, embutidos, dulces o quesos.

"En realidad, sólo vendemos productos que me gustan a mí", reconoce su CEO y creador, Iván Barranco, que 10 años después de lanzarse a la aventura, consolida el proyecto con doce tiendas en toda España, siete en Madrid, otra en Valladolid y Coruña y tres más en Santander.

La apuesta es arrasar en la capital donde acaban de inaugurar dos nuevas Doña Tomasa, eso sí, en lugares clave: "Yo soy de Madrid, aunque me vine a Santander hace años. Madrid era una de las plazas para implantarnos y hemos ido conquistando los barrios con poder adquisitivo más alto. Tanto el Bernabéu como Aravaca eran dos plazas muy importantes y deseadas", reconoce Barranco

Conservas y mermeladas de la tienda de Doña Tomasa. E. E.

Aunque Madrid no es la única ciudad que está en el ojo de mira de este emprendedor al que le gustaría llevar su Doña Tomasa a Bilbao, Valencia, Barcelona, Sevilla o Málaga. Eso sí, sabe que tiene que hacerlo con cabeza.

"Nuestra bandera es la anchoa, que es un producto muy escaso por lo que tampoco podemos crecer muy rápido. Y no vamos a bajar la calidad. Además, buscamos locales especiales, en zonas muy concretas con un espacio singular y por eso nos cuesta más".

Mientras tanto, siguen con una oferta online que puede llevarles a los 20.000 pedidos al cierre de este año y que los acerca a lugares donde todavía no hay tienda física, incluso en el extranjero, como el mercado portugués, francés o italiano.

La imagen de Doña Tomasa, en la tienda de Aravaca. E. E.

La reina de la anchoa

Doña Tomasa nació en 2016 con una bandera muy clara: las anchoas de Santoña. Barranco hacía viajes a Santander y solía traer para sus amigos algunas conservas de las ricas. Pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente. Por eso, surgió la idea de una tienda que estuviera ligada hasta en el nombre a la historia de esta exquisitez no siempre fácil de encontrar en Madrid con esa calidad.

Antes de ponerlo en marcha, pasó mucho tiempo entre los barcos que pescan la anchoa, acompañando a una de las familias más longevas en las conservas de Santoña y aprendiendo cómo era el proceso que convierte un rico pescado del mar en un bocado de dioses.

"La anchoa es un producto con mucho recorrido y cuando oigo decir a alguien que no les gusta pienso: 'No te gustarán las anchoas malas, pero con las buenas, la cosa cambia'. Y esa es la línea".

El apartado de quesos también es importante en Doña Tomasa. E. E.

De hecho, como decíamos, hasta el nombre es un guiño al arte de la anchoa en el que tuvo mucho que ver, en el siglo XIX, la familia Giovanni Vella venida desde Trapani. "En homenaje yo quería un nombre italiano de mujer y cuando me topé con Tomasa me gustó. Pero quería darle un toque más español y salió Doña Tomasa", explica.

Diez años después, Barranco es consciente de que si quieren crecer no siempre pueden hacerlo con la anchoa, puesto que "nunca se sabe qué va a deparar el mar". "Es un producto artesano y si el mar un año no es capaz de surtir de anchoa fresca, al año siguiente no tendremos. Ya pasó en 2005 o 2006".

Así que la anchoa reina, pero ya han empezado a aparecer otros productos que tienen en común con ella su artesanía, su historia, su tradición y su increíble sabor. "Las gildas nos han sorprendido mucho por la pasión que desatan pero también los productos ecológicos y ahora estamos creciendo mucho con los vinos, sobre todo con las bodegas amigas".

Los vinos son uno de los productos que más venden en Doña Tomasa, tras la anchoa. E. E.

En esa línea, preparan un proyecto de cobranding con unos vinos franceses para acercar al cliente de Doña Tomasa la forma que tienen de tratar y beber el vino en Francia.

"Hay cosas muy populares, como los sobaos, que las hemos incluido en la parte gourmet porque tienen una tradición y hay que posicionarlas. No queremos ser caro, pero sí dar valor a los productos, porque una morcilla, por ejemplo, al lado de un caviar, puede verse como un manjar", aclara Barranco.

Esta política de ofrecer lo más exquisito aunque sea con unas patatas fritas es lo que ha hecho que el cliente sorpresa o testador que llegaba a alguna de sus tiendas por curiosidad o casualidad, se haya convertido en un cliente fiel que repite y repite todas las veces del mundo. "El éxito está en que de cada diez pedidos, seis son repetitivos", anuncia con orgullo.