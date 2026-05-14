Es oficial: bares y restaurantes estarán obligados a cobrar un extra por latas y botellas de un solo uso (y puede haber multas)

De ahora en adelante, cada vez que compres una lata de refresco o una botella de agua en el bar de una gasolinera o en un supermercado, fíjate bien en el ticket porque muy pronto vas a ver un cargo extra de unos céntimos que hasta ahora no existía.

No es una subida de precio ni una estratagema del establecimiento para aprovecharse de viajeros sedientos.

Es el depósito obligatorio que impone el Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases, una normativa europea que será aplicable a partir del 12 de agosto de 2026 y que obligará a la implantación en todos los estados miembros un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

El mecanismo afecta a latas metálicas y botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros y funciona igual que funcionaban hace muchos años los envases retornables.

¿Qué es el SDDR y cómo funciona?

En España, muchos recordarán que hace algunas décadas, antes de que se impusiera el uso del plástico, las bebidas se vendían en envases retornables. Esto es, al comprar el producto, te cobraban una pequeña cantidad por el envase y te la reintegraban si devolvías el envase vacío a la tienda.

En 2026, con la entrada en vigor de la nueva normativa, cada vez que compres una bebida en botella de plástico de un solo uso o en lata metálica, se te cobrará un depósito adicional que no forma parte del precio del producto. En España se baraja que ese importe sea de 0,10 €.

¿Y cómo lo recuperas? Devolviendo el envase vacío en un punto de recogida autorizado. Supermercados y tiendas estarán obligados a aceptar esos envases y a reembolsarte el dinero.

Incluso los comercios más pequeños, aquellos cuya superficie no permita instalar una máquina de retorno, tendrán que aceptar la devolución de los envases de los productos que ellos mismos vendan.

Es decir, si te venden la lata, están obligados a cobrarte el depósito y a recoger la lata vacía y devolvértelo.

Así funciona en bares y restaurantes

Para el sector hostelero y para los millones de consumidores que utilizan sus servicios existe un pequeño matiz.

La norma europea contempla una posible exención a este cobro extra en el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), pero está sujeta a tres condiciones que deben cumplirse de forma simultánea.

Solo en el caso de que el envase se abra dentro del local, que el producto se consuma allí mismo y que el envase vacío se retorne en el propio establecimiento, por pura lógica, podrían no estar obligados a cobrar el depósito de rigor.

No obstante, será cada país el que decidasi aplica esta excepción o si, por el contrario, obliga a la hostelería a repercutir el depósito en todos los casos.

En la práctica, esto significa que, si pides una lata de cerveza para llevar en un chiringuito de playa, el depósito se te cobrará, aunque te lo vayan a devolver 10 minutos después.

Los plazos que se deben cumplir y las multas

El reglamento será aplicable de forma general a partir del 12 de agosto de 2026, pero la fecha límite para que los Estados miembros tengan plenamente operativo un sistema de recogida con el que se pretenden recuperar un 90 % de los residuos es el 1 de enero de 2029.

España, que en 2023 apenas recogía un 41,3 % de las botellas de plástico de un solo uso, tiene por delante un gran reto, pues se estima que harán falta entre 20.000 y 25.000 máquinas de retorno en supermercados, hipermercados y centros comerciales de todo el país.

En cuanto a lo que pasará si no se cumple con la normativa, el nuevo reglamento europeo no fija importes concretos para las sanciones, pero sí exige que cada Estado miembro establezca un régimen de penalizaciones que sea "efectivo, proporcionado y disuasorio".

Los países tienen hasta el 12 de febrero de 2027 para definir ese marco sancionador y comunicárselo a la Comisión Europea.

Aunque la normativa menciona expresamente las "multas administrativas" para ciertos incumplimientos (como los relativos a la reducción de envases innecesarios), el diseño de las sanciones por no cobrar el depósito dependerá íntegramente de lo que decida cada gobierno nacional.