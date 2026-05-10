Estafa en hostelería: crean webs falsas para reservar mesa en restaurantes como Disfrutar, El Celler de Can Roca o Arzak

"Queremos informarles de que hemos detectado la existencia de sitios web no oficiales que están utilizando nuestra identidad e imagen de marca de manera indebida y sin autorización". Con estas palabras el emblemático restaurante Arzak de San Sebastián, con tres estrellas Michelin, denunció hace unos días a través de redes sociales la estafa online que están sufriendo ellos y sus clientes.

Tal y como han aclarado, "el único canal oficial para obtener información y gestionar reservas" es su página web (www.arzak.es), y "cualquier otro dominio o plataforma" no tiene ninguna relación con el proyecto. Asimismo, han querido transmitir tranquilidad y han asegurado que ya han presentado una denuncia ante la Ertzaintza: "Este asunto está en manos de nuestros servicios jurídicos y ha sido reportado formalmente ante las autoridades y plataformas pertinentes".

Por desgracia, el establecimiento donostiarra no es el único que padece este tipo de fraude. El Celler de Can Roca, otro gran tres estrellas Michelin de España, compartió esta semana un mensaje similar al de sus compañeros Juan Mari y Elena Arzak. También han sido víctimas DiverXO, Extebarri, y negocios internacionales como el peruano Maido o el danés Alchemist.

"No solicitamos pagos por transferencia bancaria. No compartan sus datos ni realicen ningún pago", han posteado los hermanos Roca en su perfil de Instagram. Advertencias similares a las que hicieron los otros espacios gastronómicos.

Según indicaron a EFE fuentes cercanas al restaurante Arzak, dichas páginas web falsas pagan por posicionarse en primer lugar cuando se realiza una búsqueda en Internet y, cuando alguna de ellas es denunciada o retirada, surge otra parecida.

No obstante, en todos los casos la extensión o TLD (la parte final) del dominio, siempre es diferente al auténtico, es decir, distinto a ".es"o ".com", por ejemplo.

En este caso, fue gracias a un cliente que se enteraron de lo que estaba sucediendo: llamó al restaurante y contó que había realizado una reserva, pero que en el momento en el que trató de establecer contacto online con el banco para confirmar el pago, la página se cerró, probablemente porque el sistema detectó alguna irregularidad.

"Nosotros nunca pedimos que se pague el menú por adelantado. Ese señor tuvo suerte, esperamos que no hayan conseguido estafar a otras personas", declararon.

Otros 'trucos' para detectar el engaño son que, por lo general, en este tipo de restaurantes tan famosos nunca se puede encontrar mesa para el día siguiente ni tampoco para dentro de un mes. Por ejemplo, El Celler de Can Roca solo abre las reservas una vez al mes para poder coger mesa para el año próximo.

Así pues, si te sorprendes encontrando una mesa sospechosamente libre para una fecha demasiado reciente en un restaurante muy reconocido, antes que nada fíjate bien en la URL (quizá pone .info, o .org, o .net, o .it) y no introduzcas ningún dato personal hasta comprobar que todo es seguro.