Dabiz Muñoz recibe a la 'reina' de la pimienta de Sichuan para sus Chinese Sessions: la nueva cocina 'chinola'

En la cocina de Dabiz Muñoz siempre hay algo más que fuego, técnica y producto: hay relato, y mucho, ya sea ilustrado o recitado. Y en esta ocasión, el relato arranca en China, en un viaje reciente que el chef describe casi como una revelación personal: “yo creo que en otra vida fui chino”.

Es el punto de partida de Chinese Sessions, unas jornadas efímeras en su restaurante RavioXO que funcionan como laboratorio cultural, campo de pruebas y, sobre todo, como puente gastronómico entre estos dos mundos a los que Muñoz se siente tan unido y a los que quiere rendir homenaje.

Muñoz, como suele ocurrir con el resto de viajes que emprende, no volvió de China con souvenirs, sino con una obsesión renovada. Durante su recorrido, se empapó de técnicas, sabores y filosofías culinarias que ahora buscan salida en su universo creativo. Ese “hambre insaciable de hacer cosas nuevas” se materializa en un formato tan breve como intenso: dos días, un menú exclusivo y una conversación culinaria sin filtros.

Las Chinese Sessions no son un simple “pop-up” ni una colaboración al uso. Es un encuentro en el que Muñoz abre y expande su UniverXO para cuestionar los límites de la fusión y explorar una identidad que el propio Muñoz parece estar redefiniendo, a medio camino entre Madrid y Chengdu.

La reina de la pimienta de Sichuan

Para inaugurar estas jornadas, Muñoz se rodea de una figura clave: Ziling Zhou, considerada una de las grandes embajadoras de la cocina de Sichuan. Al frente de restaurantes como Silver Pot (galardonado con una estrella Michelin) y Silver Cottage 1933, Zhou representa tanto la tradición como la modernidad de una de las gastronomías más complejas y fascinantes de China.

Pero hay un elemento que define su identidad culinaria y que, en cierto modo, articula todo este encuentro: la pimienta de Sichuan de Hanyuan. Zhou no solo la cocina, la defiende. Es su embajadora, su narradora. Y fue precisamente ella quien introdujo este ingrediente en el universo XO de Muñoz, donde hoy ocupa un lugar central por su intensidad eléctrica y su complejidad aromática.

Más allá de la fusión: la cocina “chinola”

Lo interesante de esta colaboración no es la suma de estilos, sino la fricción entre ellos. Una colaboración que se convierte en simbiosis y de la que nace en consecuencia la cocina “chinola” —término que empieza a asomar para describir esta mezcla radical— donde las técnicas españolas se tensan con los códigos de Sichuan, y viceversa.

El resultado promete ser un menú que no busca agradar, sino provocar. Un ejercicio de mestizaje consciente en el que cada plato será, probablemente, una pregunta abierta: ¿hasta dónde puede llegar la cocina cuando se atreve a romper sus propios marcos culturales?

Durante los días 27 y 28 de abril, RavioXO se convertirá en ese espacio donde dos tradiciones dialogan sin jerarquías. Mediodía y noche, por 150 euros (bebidas aparte), los comensales podrán asistir a algo más que una comida: una experiencia donde el viaje de Muñoz se traduce en lenguaje culinario.

En un momento en que la alta cocina global parece debatirse entre la identidad y la hibridación, estas Chinese Sessions ofrecen una pista clara sobre hacia dónde mira uno de los chefs más inquietos del panorama internacional. No se trata de copiar, ni de reinterpretar. Se trata de transformarse.

Y en ese proceso, quizá, Dabiz Muñoz no esté tan lejos de esa otra vida que imagina.