Atacan con pintadas el restaurante del chef Michelin Rubén Miralles en Castellón: "Esto no nos va a parar"

Cuando este miércoles el chef Rubén Miralles llegó a su restaurante de Vinaròs (Castellón) se encontró con una amarga sorpresa: habían vandalizado la fachada.

Alguien fue por la noche y, a hurtadillas, pintarrajeó con un espray rojo las placas de la Guía Repsol, la Guía Michelin y la Green Guide que tienen colgadas en el establecimiento. También tachó con una 'X' la ventana de la puerta del servicio.

"Ha sido una persona que conoce el sector y los significados de las placas. O sea, en esta calle hay algún chavalillo que pasa y hace algún grafiti, pero no te pinta las placas", comenta Rubén a Cocinillas.

También sospecha que haya podido ser alguna de las personas que le insulta en redes sociales: "Mandan cosas desde perfiles falsos, te dicen que no tienes ni puta idea de cocinar, que no te mereces la estrella... Al final normalizas que te digan de qué te tienes que morir".

"Pero a lo mejor la gente que dice esas cosas por redes no son ni de aquí, y yo no creo que alguien haya venido adrede desde fuera a hacerlo, es alguien del entorno, o que está por aquí de paso", agrega.

En la última gala de la Guía Michelin, celebrada el pasado noviembre de 2025 en Málaga, Miralles y su equipo lograron la primera estrella Michelin para el restaurante. "Un sueño hecho realidad", como lo describía el cocinero, que ahora se ve empañado con este inesperado ataque.

Un daño frecuente en hostelería

Rubén subió un vídeo a su perfil de Instagram denunciando lo ocurrido y la respuesta fue "flipante": mucha gente le ha escrito para darle su apoyo y la Guía Repsol ya le ha dicho que le mandará otra placa de repuesto.

Por desgracia, no se trata de un caso aislado, otros compañeros de profesión le han comentado estos días que ellos también han sufrido algo parecido.

Es el caso del hotel y restaurante Empòrium en Castelló d'Empúries (Girona), con una estrella Michelin, una estrella verde y dos Soles Repsol; o el del restaurante La Puerta Azul, también en Vinaròs; entre otros.

"Me cabreó un montón cuando lo vi, pero ahora nos reímos, al final me ha hecho una campaña de marketing que flipas", bromea el chef. Esta misma tarde va a denunciarlo a la Guardia Civil para dejar constancia, con la esperanza de que no vuelva a repetirse.

"Hay algo que tenemos muy claro: esto no nos va a parar. Detrás de este proyecto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y un equipo que lo da todo cada día. Seguimos más fuertes que nunca", sentencia.