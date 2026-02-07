Joan Roca (61), chef: "Seguimos comiendo cada día en el bar de barrio de siempre; son 18 euros el menú"

Joan Roca es uno de los chefs españoles con mayor reconocimiento a nivel mundial, siendo cofundador y cocinero en El Celler de Can Roca, en Girona, galardonado con tres estrellas Michelin y siendo considerado uno de los mejores restaurantes del planeta.

Conocido por fusionar la tradición catalana con la innovación técnica y desarrollando nuevos métodos, ha sido clave en el desarrollo de la cocina creativa. Considerado uno de los mejores cocineros del mundo, es el hermano mayor de Josep y Jordi, con los que trabaja en su grupo de restauración.

El chef de 61 años dirige junto a sus hermanos tanto El Celler de Can Roca como Fontaner, Esperit, Rocambolesc y un pequeño bar de barrio en el que siguen ofreciendo menús del día, de los que siguen disfrutando.

El origen de Can Roca

En una entrevista en A vivir de la Cadena SER, el propio Joan Roca ha explicado que ese bar de barrio, Can Roca, es el origen de todo, donde crecieron y donde siguen comiendo, además de informar que "son 18 euros el menú".

"Seguimos sirviendo un menú del día y es donde nacimos, donde crecimos y donde surgió El Celler de Can Roca, que está a apenas 100 metros", explicó el cocinero, que confiesa que siguen acudiendo a diario a comer allí. "Vamos cada día, porque eso nos mantiene arraigados, nos mantiene con las raíces muy presentes y con nuestros orígenes también muy presentes".

El reputado chef asegura que regresar a donde se criaron les viene muy bien, sobre todo cuando están acostumbrados a que les digan que cuentan con el mejor restaurante del mundo, pues ir al restaurante familiar les permite "vestirte de normalidad, de realidad, y vivir más tranquilo".

Can Roca es el bar de barrio en el que empezaron a trabajar sus padres, que aún siguen visitando el negocio. De hecho, su madre, Montserrat, sigue cocinando allí los canelones que son parte de la memoria culinaria de Joan Roca, y que los usa como referente.

"Esos canelones forman parte de nuestro ideario y de nuestra memoria; están presentes también en el inicio del menú que servimos actualmente en el restaurante", recalcó Joan Roca.

Los negocios de la familia Roca

A través del grupo hostelero familiar llamado JoRoFon, con las primeras sílabas de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca Fontané, no solo trabajan los famosos hermanos y sus padres, sino también sus respectivas mujeres, implicadas en distintos proyectos.

Visitando Gerona, se puede encontrar un barrio en el que se pueden encontrar diferentes negocios que se encuentran bajo su mandato, como un bar de barrio, una finca de eventos con restaurante, una heladería-confitería, un bistró, una tienda y mucho más.

Can Roca

Es el germen de la saga hostelera, un bar en Taialà, barrio periférico de Gerona, en el que Montserrat Fontané y su marido Josep Roca, los padres de Joan, decidieron emprender en el año 1967 con la apertura de Can Roca.

Con su esfuerzo consiguieron sacar adelante un negocio que arrancaba (y lo sigue haciendo) con desayunos, para luego dar de comer al mediodía con un menú compuesto por primero, segundo y postre, a elegir entre varias opciones, y cuyo precio actual es de 18 euros.

En este local se pueden disfrutar de diferentes platos que gozan de una gran popularidad, como los calamares a la romana, sus fideos a la cazuela y los mencionados canelones.

El Celler de Can Roca

Fue el segundo negocio abierto por la familia, por Joan, Josep y Jordi Roca. En 1986, los dos primeros emprendieron con poco más de 20 años con vocación de alta cocina en un local situado pared con pared con Can Roca, el bar de sus padres. Después se unió el hermano menor, Jordi.

En el año 2007, El Celler de Can Roca se mudó a Can Sunyer, justo en frente del espacio anterior que funcionaba hasta entonces como espacio de eventos. Desde entonces han ido acumulando numerosos premios y reconocimientos, siendo considerado uno de los mejores restaurantes del planeta.

Espai Mas Marroch

A 7 kilómetros de Gerona está el Espai Mas Marroch, una finca que funciona como espacio de eventos. Este negocio comenzó en 1995 en Can Sunyer, en el emplazamiento actual de El Celler de Can Roca, y en 2007 se mudó a su lugar actual, en Cami pla del Marroch, en Vilablareix.

Se trata de un negocio dirigido por Encarna Tirado, casada con Josep Roca, y en él se acoge todo tipo de eventos de empresas, familiares, bodas y congresos. También cuentan con un restaurante y un espacio en el que dan de comer a los jugadores del Girona FC a diario.

Hotel Boutique Casa Cacao

En febrero de 2020, la familia Roca abrió el Hotel Boutique Casa Cacao, dirigido por Anna Payet, casada con Joan Roca. Situado en el centro de Gerona, ocupa un edificio de unos 1.600 metros cuadrados, asomado al río Onyar. En su momento fue sede en el pasado de La Gerundense, una fábrica de papel.

Es un hotel de 15 habitaciones (5 por planta) que cuenta con un obrador de chocolate en su bajo, mientras que en su azotea se ofrece un desayuno con el "sello Roca", donde además se ofrece brunch a todos aquellos que lo quieran disfrutar. En algunas épocas del año, también está abierta para comidas y cenas.

Además de estos negocios, la familia cuenta con otros proyectos en marcha como Casa Cacao y Bar Cacao, o la heladería Rocambolesc que en 2012 crearon Jordi Roca y su mujer, la pastelera Alejandra Rivas, con la que también creó una confitería con el mismo nombre.