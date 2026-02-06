'Gallina Sin Blanca' y 'Fracasitos': el artista que triunfa en redes dibujando la "desesperación" con marcas españolas icónicas

¿Puede una lata de atún retratar el sentir de toda una sociedad? ¿Y una ensalada? ¿Un caldo de pollo funciona como símbolo de la pobreza salarial? Si es a través de los ojos del artista Félix Domínguez, sí.

Este onubense de 33 años está conquistando las redes con sus Productos de la desesperación, una serie de ilustraciones que reflejan a la perfección algunas de las principales características de los tiempos que corren.

Y lo hace a través de objetos muy icónicos y reconocibles, de toda la vida. Marcas españolas que encuentras en cualquier supermercado se convierten en "un vehículo" —según explica a Cocinillas— para expresar preocupaciones y señalar realidades que escuecen.

Así, la emblemática Gallina Blanca se convierte en Gallina sin Blanca; sin conservantes ni nada de nada. Mientras que los chocolateados Lacasitos se transforman en Fracasitos, adquiriendo un regusto más amargo. Y el ColaCao pasa a ser CompliCao —con cacao mental incluido—.

Juegos socarrones de palabras que todo el mundo capta fácilmente gracias a la cotidianidad de los objetos. Y que conquistan casi sin esfuerzo por sus colores y formas amables. "Muchas veces la manera más fácil de gustarle a todo el mundo es a través de una estética cuqui", reconoce.

El humor también está presente a modo de contrapunto pícaro, para compensar el mensaje incómodo: "Mi trabajo es como un plot twist (giro de guion), siempre busco que la reacción que produzca sea sorpresa o risa".

El artista andaluz Félix Domínguez. Félix Domínguez

Así pues, a través de sus dibujos y partiendo del dicho "Somos lo que comemos", Félix habla "de la precariedad, del consumismo, de la explotación y del vacío"; "sensaciones que todos tenemos, que todos vemos en nuestro día a día". Y todo revestido de un puntito irónico.

Una fórmula que ha calado en la gente y que le ha hecho ganar miles de likes en Instagram, hasta el punto de que incluso Florette, la empresa española de ensaladas envasadas, ha aplaudido las obras.

Si es cierto que somos lo que comemos, cabe preguntarse qué come o consume Félix Domínguez.A nivel laboral, el joven explica que va "por rachas", pero, por lo general, intenta seguir a otros ilustradores de su generación, como la sevillana Adela Angulo, conocida en redes como @adelapordiosxd.

A nivel estrictamente gastronómico, el ilustrador y expublicista trata de evitar los lugares homogéneos: "Ahora todos los sitios son iguales, parecen cortados por el mismo patrón; yo prefiero los bares que tienen personalidad".

Una homogeneización que también ha afectado a su sector. "Siempre hay tendencias", explica. "Es el caso del estilo Corporate Memphis; antes de eso se puso de moda la acuarela y, antes, un rollo años 50 y 60, con figuras alargadas y sinuosas, como las de Jordi Labanda".

Y ahora con la Inteligencia Artificial todo se multiplica. Aunque él es optimista: "El humor no se puede replicar, el estilo personal, tampoco; cuando las empresas quieran algo especial y concreto tendrán que acudir a los expertos".

Por suerte Huelva aún no está sumida en la turistificación como sí lo están otras ciudades de España, por lo que todavía se pueden encontrar fácilmente sitios auténticos donde comer bien.

Algunos de ellos, que Félix visita a menudo, son El Kanino "de unos chavales jóvenes, con muchas cervezas artesanales, cosas de fuera pero también de aquí y unos tacos de pescadilla buenísimos"; Corremolinos "más clásico" y El Quijote, al que va mucho con su familia.

Los dibujos de Félix Domínguez han aparecido en publicaciones españolas como Directa.cat, The Sevillaner, The Posttraumatic, y también en medios internacionales como Dwell y The Observer.