Adiós al mítico restaurante de arroces en Murcia: cierra Juan Mari, el local preferido de Felipe VI

Juan Mari y su hija Yolanda en el salón del restaurante en agosto de 2024. Adriana Calvo

Uno de los emblemas gastronómicos de San Pedro del Pinatar (Murcia) bajó la persiana definitivamente el pasado 31 de enero.

Este municipio próximo al Mar Menor ha dicho adiós al muy querido restaurante Juan Mari después de 40 años de trayectoria.

El cierre se debe a la más que merecida jubilación de sus fundadores, Juan Serrano y María Reyes —de ahí el nombre de 'Juan Mari'—, que han decidido retirarse tras una vida dedicada a su oficio con cariño y pasión.

"Gracias familia por tantas muestras de cariño. Ha sido una etapa maravillosa. Todos estáis en nuestros corazones. Gracias", han declarado el matrimonio en las redes sociales del restaurante.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez Aznar, ha querido rendir un homenaje público a la familia Serrano Reyes haciéndoles entrega de una placa conmemorativa que ahora cuelga en la fachada del local, en el número 113 de la Calle de Avenida Emilio Castelar.

El alcalde asegura que Juan Mari no ha sido sólo un referente culinario de puertas para afuera, sino "un lugar muy querido dentro del pueblo", testigo de celebraciones familiares y momentos importantes de los pinatarenses durante décadas.

El alcalde de San Pedro del Pinatar hace entrega de la placa conmemorativa a Juan Serrano y María Reyes. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Asimismo, aseguró que este restaurante es historia viva del municipio y agradeció a los propietarios su compromiso, su saber hacer y su pasión por la gastronomía, que han convertido al restaurante en un ejemplo de calidad y prestigio.

Tanto el fundador del restaurante, Juan Serrano, como su hija Yolanda, quisieron expresar su profunda gratitud por las muestras de cariño recibidas durante el último mes y tras el anuncio del cierre del establecimiento. Ambos agradecieron la fidelidad demostrada tanto por sus clientes habituales como por los vecinos de San Pedro del Pinatar, quienes les han acompañado y apoyado a lo largo de toda su trayectoria.

Excelencia, dedicación y cariño

A lo largo de cuatro décadas Juan Mari ha cosechado importantes éxitos y reconocimientos, como el distintivo Bib Gourmand de la guía Michelin, o su presencia destacada en publicaciones como las guías Repsol y Campsa.

Además, por las mesas de este negocio han pasado importantes figuras de la historia de España, como el rey Felipe VI o el chef Joan Roca —tal y como puede verse en las fotografías que cuelgan de una de las paredes del comedor—, lo cual ha consolidado enormemente la cocina de Serrano y Reyes.

En Cocinillas visitamos el restaurante el pasado agosto de 2024 sin saber que el cierre estaba cerca y que esa sería la primera y última vez que degustaríamos sus deliciosos arroces. Nosotros probamos el de dorada y el de atún y gamba roja y podemos corroborar su buen hacer.

Los clientes del restaurante también echarán de menos sus abundantes y ricas raciones de platos como los chopitos con jamón y habitas salteadas, el cóctel de melón con bogavante o los higos asados con foie-gras.

Sin olvidar sus postres —la mítica 'Sopada de Juan Mari'—, la parte más importante para Juan. "Para mí son lo máximo de la cocina. Si una carne se pasa un poco no se pierde, pero con los postre sí que hay que ser muy precisos", contaba el chef a este medio.

Juan Mari ha cerrado sus puertas, pero la historia de su cocina prevalecerá para siempre en los corazones de todos aquellos que les conocieron.