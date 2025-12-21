Los 3 mejores planes 'gastro' de Navidad para hacer con niños sin gastarse apenas dinero

La mayoría de niños españoles ya ha comenzado sus anheladas vacaciones de Navidad. Anheladas para ellos, porque para algunos padres estas fechas pueden ser todo lo contrario a la tranquilidad y la desconexión que prometen los días festivos.

Los más pequeños están en casa y quieren mucha atención. Hay que entretenerles. Pero, ¿cómo? Traemos algunas propuestas para las familias más cocinillas y, además, sin gastar mucho dinero.

Nuestras sugerencias no sólo son económicas, sino que divertirán tanto a los niños como a los propios padres, y están pensadas para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo.

Detectives gastronómicos

Hemos visto que en ciudades como Madrid y Sevilla han comenzado a funcionar los escape room de temática culinaria.

En la capital está Experiencity Express Train, que ofrece ocho aventuras diferentes basadas en ocho gastronomías distintas: asiática, americana, italiana, inglesa, irlandesa o india, entre otras. Tienen opciones adaptadas para niños desde ocho años.

Sevilla, por su parte, cuenta con 'Pizza con piña', un escape room en el que tendrás que ayudar al investigador J. York a descubrir la receta de la pizza con piña (¡sorpresa!). Pueden acudir los niños desde 12 años siempre y cuando vayan acompañados.

El vagón asiático de Experiencity Express Train. Redes Sociales

Si vivís en alguna de estas ciudades o las visitáis durante las fiestas, reservar cualquiera de estos planes es una apuesta segura para disfrutar de una velada diferente en familia y estar en contacto con el universo gastronómico.

Si, por el contrario, no podéis asistir en persona, siempre existe la opción de organizar nuestro propio escape room 'gastro' en casa.

Por ejemplo, el 'Robo del Receterio Secreto', y consiste en que los jugadores son pinches de cocina que deben encontrar el cuaderno perdido de recetas del chef y descubrir la receta final antes de que acabe el tiempo.

Para ello, ambientaremos cocina y salón como si fuesen un restaurante usando delantales, menús y carteles de zonas (despensa, cámara, oficina del chef...).

Los enigmas se basan en ingredientes, recetas y menús: códigos escondidos en paquetes de comida, cata a ciegas de especias, recetas rotas que contienen pistas y un menú 'codificado' que revela contraseñas. El premio final es preparar y comer juntos el plato del recetario recuperado (postre o picoteo sencillo).

Papá Noel al horno

Otro plan que podemos hacer en casa con los pequeños son 'talleres gastronómicos' en los que hacer dulces, aperitivos u objetos decorativos para la mesa de Navidad.

Así pues, podemos animarnos a preparar las clásicas galletas de jengibre o esta pizza con forma de árbol de Navidad a base de espinacas y queso de cabra. En cuanto a la decoración, probad cualquiera de estas nueve ideas fáciles para vestir la mesa y el éxito está garantizado.

Aventura micológica

En estas fechas aún es buena idea salir a buscar setas, aunque la temporada va de bajada y dependerá mucho de si ha llovido bien y no ha helado demasiado en tu zona. En muchas áreas todavía se pueden encontrar níscalos, setas de cardo, trompetas de la muerte o pie azul.

Si ha habido fuerte sequía o muchas heladas recientes, será más difícil; en ese caso es mejor ajustar expectativas o ir a zonas más húmedas y de montaña.

Niños buscando hongos. iStock

Los bosques de coníferas y pinares son buenos para hallar níscalos y otras setas de otoño‑invierno, muy habituales en sistemas montañosos como la Sierra de Guadarrama, Soria, Sistema Ibérico, Pirineos, etc.

En robledales, hayedos y encinares claros podemos dar con boletus y trompetas en otoño, y también algunas especies que se alargan a principio de invierno si el suelo mantiene humedad.

Por último, las praderas y bordes de caminos con hierba son lugares donde aparece con frecuencia la seta de cardo y otras especies saprófitas que aguantan bien el frío.

No lo dudes y lleva a los más pequeños a vivir esta aventura micológica para que conecten con la naturaleza y su lado (aún) más salvaje. Y lo bueno es que después, cuando lleguéis a casa, podéis cocinarlas juntos y coméroslas. Del campo a la mesa.