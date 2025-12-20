Una cena de Navidad en el Bernabéu por 110 € con 12 platos: así es el mejor plan 'gastro' para los más futboleros

En menos de una semana es Navidad y los más futboleros tienen un plan que no pueden perderse. El restaurante KŌ by 99 Sushi Bar de Madrid ha organizado un brunch y una cena especial con vistas al interior del Estadio Santiago Bernabéu.

El brunch incluye los mejores platos de la carta junto a una selección de bebidas (refrescos, agua, vino por copas, espumosos, cerveza y combinados) en formato barra libre durante dos horas, todo ello por 150 euros el 25 de diciembre y 110 euros el 1 de enero.

Por otro lado, el menú Izakaya de cena navideña, a 110 euros, ofrece aperitivos para abrir boca como el hosomaki caviar, el edamame Kõ-be con shichimi y trufa y la ensalada wakame con trufa y pez mantequilla.

Seguidamente, entrantes como la gyoza de setas con foie y berenjena, un tartar de atún macerado con wasabi y soja y la tempura de vieira con wasabi fresco y ralladura de lima.

La propuesta también incluye degustación de dos de sus nigiris más celebrados: el 'A5 queen', con aceite de chile y ajo; y el de foie con caviar y tartar, además de un gunkan de toro con sisho y togarashi, y el delicioso maki de salmón y langostino con ikura y wakame.

De principal, cocinado en robata (la popularísima barbacoa japonesa), el pollo de corral o la lubina. Y, para cerrar, la tarta de queso 99.

El interior del restaurante.

Por su parte, el menú Zeitaku, con un precio de 150 € por persona, representa la versión más sofisticada y exclusiva de la propuesta de Kō by 99 Sushi Bar para estas fiestas.

El recorrido comienza también con una selección de aperitivos donde el hosomaki caviar y el edamame Kō-be con shichimi y trufa preparan el paladar para una experiencia de alto nivel.

Los entrantes son pura creatividad: una ostra nº3 con espuma de yuzu y su perla, un shumai de jabalí con dashi de remolacha y encurtidos, la ensalada de cangrejo con wakame y aguacate, y el carpaccio de hamachi ahumado con ponzu y yellowtail.

Una de las mesas del restaurante con vistas al estadio.

La parte central del menú se dedica, otra vez, al mejor sushi. Así pues, se podrá disfrutar de un nigiri de salmón con kizami wasabi y sésamo, de uno de foie y atún zuke con tare y lima, además del gunkan de toro con shiso y togarashi.

Como plato principal, el comensal puede elegir entre la melosa costilla de buey wagyu A8 o el delicado bacalao negro. El broche final llega con un soufflé japonés, ligero y elegante, perfecto para cerrar un menú que rinde homenaje a la alta cocina nipona.

En definitiva, una experiencia gastronómica que será inolvidable para aquellos que disfrutan el fútbol. Un regalo perfecto para los seguidores del Real Madrid.