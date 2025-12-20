Una cena de Navidad en el Bernabéu por 110 € con 12 platos: así es el mejor plan 'gastro' para los más futboleros
Una propuesta que se cristaliza en un brunch y cenas con menú degustación especial disponibles hasta el 6 de enero.
En menos de una semana es Navidad y los más futboleros tienen un plan que no pueden perderse. El restaurante KŌ by 99 Sushi Bar de Madrid ha organizado un brunch y una cena especial con vistas al interior del Estadio Santiago Bernabéu.
El brunch incluye los mejores platos de la carta junto a una selección de bebidas (refrescos, agua, vino por copas, espumosos, cerveza y combinados) en formato barra libre durante dos horas, todo ello por 150 euros el 25 de diciembre y 110 euros el 1 de enero.
Por otro lado, el menú Izakaya de cena navideña, a 110 euros, ofrece aperitivos para abrir boca como el hosomaki caviar, el edamame Kõ-be con shichimi y trufa y la ensalada wakame con trufa y pez mantequilla.
Seguidamente, entrantes como la gyoza de setas con foie y berenjena, un tartar de atún macerado con wasabi y soja y la tempura de vieira con wasabi fresco y ralladura de lima.
La propuesta también incluye degustación de dos de sus nigiris más celebrados: el 'A5 queen', con aceite de chile y ajo; y el de foie con caviar y tartar, además de un gunkan de toro con sisho y togarashi, y el delicioso maki de salmón y langostino con ikura y wakame.
De principal, cocinado en robata (la popularísima barbacoa japonesa), el pollo de corral o la lubina. Y, para cerrar, la tarta de queso 99.
Por su parte, el menú Zeitaku, con un precio de 150 € por persona, representa la versión más sofisticada y exclusiva de la propuesta de Kō by 99 Sushi Bar para estas fiestas.
El recorrido comienza también con una selección de aperitivos donde el hosomaki caviar y el edamame Kō-be con shichimi y trufa preparan el paladar para una experiencia de alto nivel.
Los entrantes son pura creatividad: una ostra nº3 con espuma de yuzu y su perla, un shumai de jabalí con dashi de remolacha y encurtidos, la ensalada de cangrejo con wakame y aguacate, y el carpaccio de hamachi ahumado con ponzu y yellowtail.
La parte central del menú se dedica, otra vez, al mejor sushi. Así pues, se podrá disfrutar de un nigiri de salmón con kizami wasabi y sésamo, de uno de foie y atún zuke con tare y lima, además del gunkan de toro con shiso y togarashi.
Como plato principal, el comensal puede elegir entre la melosa costilla de buey wagyu A8 o el delicado bacalao negro. El broche final llega con un soufflé japonés, ligero y elegante, perfecto para cerrar un menú que rinde homenaje a la alta cocina nipona.
En definitiva, una experiencia gastronómica que será inolvidable para aquellos que disfrutan el fútbol. Un regalo perfecto para los seguidores del Real Madrid.