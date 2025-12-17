El mejor roscón de Reyes de Madrid se hace en este obrador artesano: una receta de 30 euros con naranjas valencianas

El roscón de Doble Uve, de Paloma Silvestrin, obrador ubicado en la calle Antonio Arias 5 de Madrid, ha sido elegido Mejor Roscón de Reyes Artesano de la capital y, por tanto, uno de los mejores de España, en una cata ciega de 13 roscones presidida por el maestro pastelero Paco Torreblanca.

El premio de 2.500 euros en productos de Mantequerías Arias, patrocinador principal del campeonato, será donado por Doble Uve a una ONG.

La receta ganadora está elaborada con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes. "Es un brioche esponjoso y jugoso en el que destacan las notas de naranja valenciana que confitamos en nuestro obrador y rallamos para dar sabor junto con la mejor agua de azahar sevillana Luca de Tena y huevos de frescos de una granja de Villarejo de Salvanes", describen desde el obrador.

En el puesto número dos ha quedado La Crujiente, y en el número tres Marea Bread. El jurado ha valorado parámetros como apariencia, aroma, alvéolo, textura y sabor a la hora de calificar los roscones. Del roscón ganador han destacado su jugosidad, esponjosidad y su sabor intenso con un equilibrio perfecto.

La final se ha celebrado en la emblemática Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, y el apoyo de Mantequilla Arias, Le Cordon Bleu, Huevos Redondo y Agua de Azahar Luca de Tena.

El principal objetivo de este campeonato, organizado por el portal Gastroactitud, es fomentar la elaboración de roscones artesanos de calidad en todas las pastelerías y panaderías artesanas de Madrid. Los roscones que participan no pueden estar rellenos, ya que se quiere ser fiel al roscón tradicional tal como lo estipulan las bases.

Paloma Silvestrin con el roscón de Doble UVE. Foto cedida

El jurado de expertos, presidido por el maestro pastelero Paco Torreblanca, y formado por los también pasteleros Estela Gutiérrez (Estela Hojaldres), Jordi Butrón (Profesor de pastelería), Carlos Fernandes (Profesor de pastelería de LCB),Oriol Balaguer (La Duquesita), ganador del año pasado y Ricardo Vélez (Moulin Chocolat), además del crítico gastronómico José Carlos Capel, y el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía Rogelio Enríquez.

Como cada año, el campeonato organizado por Gastroactitud ha contado con el apoyo de Mantequilla Arias, que otorga al ganador 2.500 euros en productos destinados a una ONG de su elección. El concurso se realiza gracias al apoyo de Huevos Redondo, Agua de Azahar Luca de Tena, Le Cordon Bleu, Europan y el Ayuntamiento de Madrid, que acoge la final en la Casa de la Panadería.

