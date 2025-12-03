Carlos Herrera (68), sobre su cocido favorito en Madrid: "Cuesta 33,50 euros y el restaurante está siempre lleno"

Carlos Herrera es un reconocido periodista, locutor y presentador de radio y televisión que actualmente dirige el programa matinal Herrera en COPE, en la Cadena Cope y que no duda a la hora de asegurar dónde se puede comer el mejor cocido de Madrid.

El almeriense de 68 años destaca que "vale 33,50 euros y el local está siempre lleno", por lo que invita a todos aquellos que tengan la posibilidad a acudir a disfrutar de este local en el que es posible empaparse de una de las mejores ofertas gastronómicas de la capital de España.

Carlos Herrera habla del que es uno de los restaurantes con mayor tradición de la capital, conocido por ofrecer el que es el plato más castizo de Madrid, que es su tradicional cocido, ideal para hacer frente a los meses más fríos del año y entrar rápidamente en calor.

El locutor oriundo de Cuevas del Almanzora invita a visitar La Gran Tasca, uno de los bares más populares de Madrid, que lleva abierto desde el año 1942 para dar de comer a todos los madrileños y visitantes, recibiendo en sus salarios a rostros tan ilustres como el del cantante Raphael, entre otros.

Este local situado en la calle Santa Engracia, en el barrio de Chamberí, ha conseguido mantenerse como una de las mejores opciones para disfrutar de un exquisito cocido madrileño, así como de otros platos tradicionales.

¿Cómo es comer en La Gran Tasca?

Carlos Herrera ha alabado en reiteradas ocasiones el cocido madrileño de La Gran Tasca, una de las mejores opciones para comer en la capital. Este restaurante es conocido por sus ricos cocidos, logrando impresionar incluso a los paladares más exigentes.

Cada día ofrecen un elevado número de cocidos, y no es de extrañar que sea tan valorado, dado que se elabora con una receta muy particular, la cual tarda hasta dos días en elaborarse de una forma correcta, pues la paciencia y el cariño son claves para un resultado espectacular.

Este es un establecimiento en el que sus propietarios consiguen ofrecer una experiencia gastronómica de lo más completa y que hace transportarse al pasado. Y no solo por un sabor de lo más tradicional, sino por la propia decoración del establecimiento, que deja clara su esencia castiza.

Este cocido madrileño que ha encandilado a Carlos Herrera se realiza a fuego lento, motivo por el que tarda tanto en prepararse, todo ello dentro de una receta con más de 15 ingredientes, en algunos casos con un toque secreto que le da su característico sabor.

El cocido de La Gran Tasca se sirve en dos pases, un primero en el que se presenta la sopa, las guindillas y la cebolleta, para luego dar paso a la carne, los garbanzos y las verduras. No faltan tampoco el chorizo, la morcilla, el tocino, el hueso de caña de tuétano y la pelota madrileña.

Su popularidad es tal que son muchas las celebridades que han pasado por las mesas de este emblemático local madrileño, siendo uno de los más habituales el cantante Raphael, pero también se han podido ver rostros conocidos como el de Lola Flores, la infanta Margarita o Iker Casillas.

En una lista interminable de famosos que han acudido a La Gran Tasca también se encuentran Susanna Griso, Pepe Ruiz, Miguel Ríos, Felipe Reyes, Manolo Santana, Álex de la Iglesia o Amaya Valdemoro, además del propio Carlos Herrera, que no duda a la hora de recomendar su cocido.

Los ingredientes del cocido de La Gran Tasca

El popular cocido madrileño de La Gran Tasca tiene un precio de 33,50 euros e incluye una amplia lista de ingredientes, con un primer vuelco con sopa de cocido madrileño con fideos acompañada de guindillas y cebolleta. Su caldo es el resultado de diferentes elaboraciones a fuego lento durante 48 horas.

En el segundo vuelco llega su famosa bandeja, compuesta por un total de 15 ingredientes para que se pueda disfrutar del que sus creadores aseguran que se trata del cocido más completo de Madrid. Entre ellos se encuentran:

Garbanzos castellanos de Zamora de calibre medio que aportan la mayor cremosidad posible.

Verduras frescas (repollo cocido en su jugo, patata torneada gallega, rodajas de zanahoria y tiras fritas de pimiento rojo).

Costillar de cerdo ibérico de Ávila.

Tocino ibérico blanco de Extremadura.

Morcilla artesana de cebolla de Tineo.

Chorizo casero asturiano, ahumado en leña de encina.

Gallina campera.

Morcillo especial de añojo de la Sierra de Guadarrama.

Costillar de cerdo ibérico de Ávila.

Panceta ibérica entreverada de Ávila.

Hueso de caña con su tuétano gelatinoso.

Codillo de jamón punta.

La conocida pelota madrileña "Gran Tasca", que se elabora de una forma artesanal con carne picada, perejil, ajo y huevo.

Además, todo ello se encuentra aderezado, si así lo desea el comensal con aceite de oliva virgen y salsa de tomate natural con comino. De esta forma, nos encontramos ante toda una experiencia gastronómica con la que poder disfrutar del auténtico cocido madrileño.

Situada en la calle Santa Engracia, 161, La Gran Tasca abre sus puertas de lunes a domingo de 13:00 a 18:00 horas, siendo recomendable hacer una reserva previa para no tener problema alguno a la hora de poder disfrutar de su cocido completo o de otras de sus numerosas elaboraciones, con propuestas para todos los gustos y preferencias.