Alejandro, hostelero en España: "Abrir un restaurante de 'poke' cuesta 40.000 € y facturamos 35.000 al mes"

El poke llegó hace tiempo para quedarse con nosotros. Pero, ¿qué es exactamente? Para quien aún no lo conozca,el poke es un plato de origen hawaiano cuya base tradicional consiste en dados de pescado crudo (habitualmente atún o salmón) marinados y servidos con diversos acompañamientos.

En su forma contemporánea, que se ha popularizado internacionalmente, suele presentarse en un cuenco que combina ingredientes frescos como arroz, verduras, frutas, algas, semillas y salsas de inspiración asiática.

Su popularidad en España se debe, en gran medida, a un conjunto de diversos factores, como el ser percibido como una receta equilibrada, ser versátil (pudiendo personalizarse con múltiples ingredientes distintos) y tener una estética atractiva, además de gracias al auge de la cocina rápida pero saludable.

Debido a su fama, cada vez son más los locales especializados en este alimento que podemos ver en la calle; muchos deciden apostar por este perfil de negocio que parece tener buen futuro. Pero, ¿es realmente rentable?

Para descubrirlo, el emprendedor y creador de contenido Adrián G. Martín ha realizado una entrevista a Alejandro Amengual, propietario de Tokachi Poke, un local ubicado en Palma de Mallorca.

Adrián ha preguntado a Alejandro por los costes de la inversión inicial, los horarios de apertura, los precios de los platos, el tipo de clientela y otras cuestiones de interés acerca de este negocio.

¿Un negocio rentable?

Alejandro explica que la inversión inicial depende mucho del tipo de local que quieras montar, y sobre todo de la ubicación. "No es lo mismo una zona de paso céntrica que una zona más de barrio", señala.

En su caso, la inversión mínima fueron 40.000 euros, ya que no se encuentra en el centro, pero si hubiesen apostado por una localización más transitada podrían haber necesitado unos 300.000 euros.

En cuanto al precio de los platos, en Tokachi Poke un poke mediano lo cobran a unos 12.95 €, mientras que uno grande cuesta desde 14.95 €. Según sus cálculos, el ticket medio de dos personas suelen ser unos 32 euros.

A nivel mensual, en Tokachi Poke facturan "entre 30.000 y 35.000 euros", aunque "depende de la estacionalidad", siendo los gastos principales el alquiler, los suministros de luz, agua y gas, los productos y las nóminas y seguridad social de los trabajadores.

Todo esto suma unos gastos mensuales de 25.000 euros. Así pues, el margen real ronda el 20%, en torno a los 4.500 y 5.000 euros sin contar impuestos.

Con este margen, Alejandro descarta casi por completo franquiciarse, pues ya es difícil mantener un único local rentable, y escalar exige más equipo, más gestión y mucha diferenciación.

"Todos los negocios son duros, pero todo el mundo sabe que la hostelería es muy sacrificada", comenta Alejandro cuando le preguntan por la realidad del negocio que nadie ve. "Son muchas horas, muchos problemas y poca rentabilidad", lamenta.

Y no sólo hay sacrificios económicos, sino también personales: "Me he perdido cumpleaños, bodas, reuniones familiares, mucho tiempo de mi vida...".

Aun así, asegura que volvería a tomar la misma decisión una y otra vez, ya que considera que sí es un negocio rentable: "Es un proyecto que siempre me ha hecho mucha ilusión y estoy aquí a tope".