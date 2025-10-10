Bernat, español en Islandia trabajando en hostelería: "Con el salario básico he ahorrado 22.000 euros en 8 meses"

En la España de este primer cuarto de siglo, ser joven y aspirar a una vida que garantice una estabilidad económica se ha convertido en una carrera de obstáculos. Los españoles menores de 35 años, los conocidos como Gen Z, forman parte de una generación marcada por la precariedad laboral, los contratos temporales y los salarios bajos.

La media de edad de emancipación supera ya los 30 años, una cifra que sitúa a España entre los países europeos donde más tarde se abandona el hogar familiar.

La mayoría de los jóvenes españoles sigue viviendo con sus padres, no por falta de ganas de independizarse, sino porque el coste de la vida y los sueldos actuales hacen imposible acceder a una vivienda.

El precio medio del alquiler se acerca a los 1000 euros mensuales en muchas capitales de provincia, mientras que los salarios de entrada en el mercado laboral apenas rondan los 1.200 euros netos. Así es imposible que salgan las cuentas.

A esto se suma, por un lado, la dificultad de conseguir contratos indefinidos y el auge de los empleos temporales o a tiempo parcial y, por otro, la inflación y el encarecimiento de los productos básicos que han reducido el poder adquisitivo.

Por ello, no es extraño que muchos jóvenes vean en la emigración una oportunidad para recuperar el control de sus vidas. Alemania, Irlanda, Suiza, Países Bajos o los países nórdicos se han convertido en destinos frecuentes para quienes buscan sueldos más dignos, estabilidad económica y mejores perspectivas de futuro.

Islandia no solo para ver paisajes

Más allá de ser el escenario de paisajes volcánicos, glaciares y auroras boreales, este país nórdico ofrece un sistema laboral sólido, con salarios más elevados que los españoles y una calidad de vida que está sorprendiendo a los que se aventuran a buscar fortuna en sus tierras.

CUANTO GANÉ EN ISLANDIA? - ¿ Cuanto he ahorrado tras trabajar 8 meses en el pais de los vikingos? - En este tiempo trabaje en 3 hoteles, con el salario basico y una media de horas normal 160h al mes (a excepción del ultimo mes q trabaje 320h). - Añadir q en 2 de esos 3 trabajos el alojamiento estaba incluido. Comprábamos en el super y casi siempre hemos comido en casa, no hemos viajado muchisimo y el coche q compramos lo vendimos x el mismo precio... - Asi que el dinero que YO HE ahorrado durante estos 8 meses de trabajo en Islandia es de... 22.000€! - ¿Que os parece?

Aunque su clima extremo y su aislamiento pueden suponer un gran reto para muchos, las condiciones económicas compensan. Y así lo demuestra la historia de Bernat, un joven español que decidió dejar atrás la precariedad y buscar su oportunidad en el país de los vikingos.

Bernat, conocido en TikTok como @bernatxelmundo, es uno de estos trabajadores que ha compartido su experiencia trabajando en Islandia. Su caso llama la atención por un motivo claro, según dice él ha conseguido ahorrar 22.000 euros en solo ocho meses y su pareja una cantidad similar, un logro que en España resulta imposible para la mayoría.

"En este tiempo trabajé en tres hoteles, una media de unas 160 horas al mes con el salario básico", explica en uno de sus vídeos. "A excepción del último mes, que trabajé 320 horas. Una locura", añade entre risas.

Ahorrar y vivir dignamente

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, tal como explica Bernat, el secreto de su éxito económico no solo tiene que ver con percibir un salario más elevado, sino también en la forma en que gestionó sus gastos durante esos ocho meses.

"En dos de esos tres trabajos el alojamiento estaba incluido, así que un gasto menos", comenta. Además, Bernat y su pareja optaron por un estilo de vida sencillo: "Comprábamos en el supermercado y casi siempre comíamos en casa".

Este planteamiento de vida, sin darse grandes lujos ni caprichos, les permitió destinar una parte considerable de sus ingresos al ahorro. Incluso el coche que adquirieron para desplazarse lo vendieron al finalizar su estancia por el mismo precio que habían pagado por él y no les supuso ninguna pérdida.

"Así que el dinero que yo he ahorrado en ocho meses en Islandia es de... 22.000 euros", confirma al final del vídeo. Su testimonio, lejos de ser una anécdota aislada, pone sobre la mesa una realidad que contrasta con la situación laboral española. En países como Islandia, incluso con el salario básico, es posible vivir con dignidad y ahorrar.

El caso de Bernat es otro de los muchos ejemplos que pone de manifiesto el cambio de mentalidad de una generación que, cansada de la precariedad en España, ha decidido buscar alternativas en lugares lejanos, pero con mayores garantías.

Su experiencia, aparte de que pueda inspirar a otros, tal vez nos debería hacer reflexionar y plantearnos algunas cuestiones. ¿Por qué un joven español tiene que dejarlo todo atrás y recorrer tantos miles de kilómetros para poder ahorrar y vivir con tranquilidad?

Quizá la respuesta no esté en los fiordos ni en los glaciares de Islandia, sino en la necesidad urgente de replantear el modelo laboral y económico que está dejando atrás a toda una generación.

Islandia como destino laboral

Islandia es un país pequeño pero próspero. Con una población que ronda los 390.000 habitantes -pocos más de los que se concentran en algunos de los barrios más poblados de Madrid-, la mayoría concentrados en su capital, Reikiavik, y en ciudades cercanas como Kopavogur o Hafnarfjördur, ofrece un entorno seguro, moderno y con uno de los índices de desempleo más bajos de Europa.

Su economía, basada principalmente en el turismo, la pesca, la energía geotérmica y la hostelería, ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años y todo apunta a que seguirá haciéndolo.

Para un ciudadano español, mudarse a Islandia es relativamente sencillo, ya que el país forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE). Esto significa que no se necesita visado para residir ni trabajar, aunque sí es obligatorio registrarse ante las autoridades islandesas si la estancia supera los tres meses.

En cuanto al idioma, el inglés es ampliamente hablado y suficiente para desempeñar trabajos en sectores como la hostelería, el turismo o la restauración. Sin embargo, aprender islandés puede ser una ventaja para integrarse mejor, acceder a puestos más cualificados y tener una vida social más satisfactoria.

Las profesiones más demandadas entre extranjeros suelen estar relacionadas con el turismo -recepcionistas de hoteles, camareros, cocineros o personal de limpieza y mantenimiento-, pero también hay oportunidades en otros sectores como la construcción o la sanidad.