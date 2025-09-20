Visita el restaurante con estrella Michelin más barato de España y lo deja claro: "35 euros por persona y está cojonudo"

El conocido influencer gastronómico y creador de contenido Alfonso Ortega, más conocido en las redes sociales como Cocituber, visita diferentes restaurantes alrededor del país para probar sus elaboraciones y dar su opinión, que puede ser útil para otros comensales.

En uno de sus últimos vídeos ha acudido al que es el restaurante con Estrella Michelin más barato de España, el cual le sorprendió gratamente y recomienda a todos aquellos que quieran disfrutar de una buena experiencia gastronómica a que lo visiten.

El influencer ha asegurado que esperaba "muchísimo menos" de este restaurante, que no es otro que el Restaurante Chirón, el cual, además de una Estrella Michelin, cuenta con dos Soles de Repsol. Se ubica en la Calle Alarcón 27, en Valdemoro (Madrid).

En este caso, el creador de contenido ha apostado por el menú degustación ejecutivo, gracias al cual ha podido probar muchos de los platos ofrecidos por este local. Su experiencia comenzó con la aceituna del vermú, así como unas croquetas que le encantaron tanto a él como a su acompañante.

A continuación, disfrutaron de un pan casero con una cata de aceite, que dieron paso a un yogur de morcilla con puré de patatas para combinar los sabores que hizo disfrutar a ambos comensales, destacando Cocituber que es "espectacular".

Como parte del menú degustación, también pudieron disfrutar de boletus confitados con piñones, yema de caserío y espuma de cebolla trufada, uno de los platos que más les gustó a los dos, que volvieron a mostrarse muy satisfechos con el sabor del pastel de cabracho.

Continuando con su experiencia, pasaron a disfrutar de una caldeirada de pescado blanco, coliflor en textura y pimentón, y luego de un socarrat con vieira, aunque este último estaba fuera de carta. Pese a ello, mereció la plena, ya que consideran que fue "el mejor plato" de todos.

No acabó ahí su experiencia gastronómica, puesto que probaron unos callos y también otros platos como carne o el postre, una quesada manchega que supuso el cierre final a su experiencia.

En cuanto al precio, el menú solo costó 35 euros por persona, por lo que, si solo se consume este y bebe agua, sin comer arroz ni nada extra, se puede disfrutar del que es el restaurante con estrella Michelin más barato del país.

Un referente gastronómico en Madrid

El Restaurante Chirón es un referente gastronómico con estrella Michelin que se ubica en Valdemoro, una población situada a apenas 25 kilómetros al sur de Madrid. Fundada por los hermanos Iván y Raúl Muñoz, es un establecimiento que combina la tradición madrileña y manchega con la modernidad y reinterpretación creativa.

En su concepto han mantenido un gran arraigo en el producto local y de temporada. Su estrella Michelin fue obtenida en el año 2012 y la han mantenido durante más de una década, lo que no hace más que confirmar su excelente calidad y constancia en la cocina y servicio.

El restaurante tiene sus raíces en la cuarta generación de una familia dedicada al sector de la hostelería. El padre de los hermanos Muñoz abrió un negocio en Aranjuez, y luego estableció Chirón en Valdemoro en la década de los años 90.

De esta forma, hizo una gran apuesta por una localidad próxima a Madrid que, por aquel entonces, apenas tenía 20.000 habitantes, mientras que hoy en día se sitúa por encima de los 77.000.

En estos momentos, Chirón es liderado en la cocina por Iván Muñoz, mientras que Raúl Muñoz es el sumiller y director de sala, aportando ambos su experiencia y conocimiento en gastronomía y vinos.

Concepto culinario

La cocina de Chirón está profundamente ligada a los recetarios manchego y madrileño, pero integrada con influencias árabes, mediterráneas y sefarditas. Esta fusión queda reflejada en sus elaboraciones, donde se reinterpretan clásicos de la gastronomía local con técnicas creativas.

Para ello se utilizan principalmente ingredientes de proximidad, y es por ello por lo que el restaurante ofrece menús que cambian según la temporada, lo que le permite asegurar la frescura y calidad de los productos con los que trabajan.

Los menús degustación que definen su oferta permiten disfrutar de platos emblemáticos como el guiso de callos de bacalao a la madrileña, entre otros. A ello se suma una bodega con más de 100 referencias nacionales e internacionales, donde hay más de 25 vinos de la Comunidad de Madrid.

Experiencia gastronómica

Como destaca Cocituber, Chirón destaca por ser uno de los restaurantes con estrella Michelin más accesibles de la Comunidad de Madrid y de todo el país, sobre todo por contar con un menú ejecutivo que está disponible de martes a viernes por aproximadamente 32 euros.

En el menú se incluyen varios pases con snacks, aperitivos, entrantes, pescado, carne, postre, pan artesanal y dos copas de vino, además de poder ampliar el menú con platos especiales como el arroz socarrat de vieira y alioli.

De esta forma, se puede disfrutar de una propuesta de alta cocina a un precio razonable, siendo una opción muy atractiva para todos aquellos amantes de la gastronomía que quieren disfrutar de un producto de calidad y platos innovadores sin un desembolso excesivo.

El Restaurante Chirón se encuentra en la Calle Alarcón número 27, en Valdemoro, contando con un ambiente cuidado, con un comedor elegante, pero libre de extravagancias, donde se cuidan todos los detalles para el confort del cliente.