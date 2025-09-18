Las nuevas patatas de supermercado que te van a convertir en el rey del aperitivo por 1,20€

En España no hay celebración sin patatas fritas sobre la mesa. Desde la caña improvisada de mediodía hasta la reunión de amigos en casa, acompañando a mejillones, o berberechos, este snack salado sigue siendo protagonista indiscutible del aperitivo.

Mercadona se ha querido sumar a la fiesta con un lanzamiento que ya está en las tertulias del momento más venerado del día: las patatas fritas sabor queso de cabra y cebolla caramelizada Hacendado.

Este paquete de patatas fritas está llamado a convertirse en el nuevo chollo del supermercado, disponible en ciudades como Sevilla, Madrid, Málaga o Jerez de la Frontera. ¿El secreto? Una buena combinación de sabores a buen precio.

El cremoso toque del queso de cabra y la dulzura sofisticada de la cebolla caramelizada. El resultado es un bocado crujiente, intenso y adictivo que juega a medio camino entre el snack callejero y la patata que quiso un día convertirse en tapa de autor.

Elaboradas por Rubio Snacks S.L., no contienen gluten y llegan en bolsas de 150 gramos envasadas en atmósfera protectora. Pero ser aptas para celiacos no es por lo que son noticia, sino por su precio, que roza lo irrisorio: 1,20 €.

Patatas de queso de cabra y cebolla carameliza Hacendado.

Rentabilidad en esta bolsa de patatas y las que nada más abrirlas te das cuenta de que solo contienen aire. Con ese coste, y un perfil de sabor tan potente, se han ganado un hueco en las cestas de compra frente a competidores como Lidl, Carrefour o El Corte Inglés.

Lo que las convierte en favoritas y a ti con ellas en el rey o reina del aperitivo es su versatilidad. Funcionan solas, como acompañamiento a una cerveza fría, pero también combinan de maravilla con dips suaves: hummus, guacamole o incluso un queso crema ligero.

Pero si hay que elegir, nos decantamos por ese combo de patatas y mejillones que José Andrés compartía en su newsletter. Y así, lo que empieza como una bolsa de patatas se transforma en un recurso para dar un aire más festivo y original a cualquier encuentro.

A nivel nutricional, no dejan de ser un capricho: 525 kcal por cada 100 gramos, 33 g de grasa y 49 g de hidratos de carbono. Pero en el universo del snack, su equilibrio entre sabor innovador y precio asequible compensa con creces.

No es la primera vez que Mercadona sorprende con productos de su marca blanca Hacendado. Ya lo ha hecho con sus clásicos nachos de maíz, ideales para compartir con cremas de queso o salsas mexicanas, que también se venden en bolsas de 150 gramos.