Los ganaderos advierten de que esta Navidad habrá menos cordero y más caro: "No hay gente que quiera trabajar"

España espera una campaña de Navidad con un 30% menos de cordero nacional. Una de las principales razones es el impacto de la enfermedad conocida como 'lengua azul', que también ha contribuido a alimentar la tendencia inflacionista de este producto.

El cierre de granjas y el aumento de la exportación de cordero vivo son otros de los motivos que explican que el cordero se haya encarecido un 10,6% en el último año.

Estas cifras son algunas de las previsiones que ha trasladado a EFE el sector productor y transformador de la carne de cordero.

Es la tormenta perfecta: mayor incidencia de la fiebre catarral ovina (lengua azul), una falta de relevo generacional que ha llevado al cierre de explotaciones, y unos operadores comerciales que apuestan más por el exterior que por el consumo interno.

Vacunación voluntaria

España cambió su estrategia de lucha contra esta enfermedad, no zoonótica, que es transmitida por un mosquito y que afecta principalmente al ovino.

Desde principios de año, por ejemplo, se adoptó la vacunación voluntaria en el territorio peninsular y se eliminó la obligación de que los animales objeto de movimiento deban haber sido vacunados previamente frente a los serotipos presentes en la zona.

Aunque la mortalidad no es elevada para los corderos en cebadero, la incidencia sí es mayor en las ovejas y es eso lo que preocupa al sector, según ha señalado el secretario general de la Asociación Española de Criadores de Raza Merina (Aecme), Felipe Molina.

Corderos recién nacidos en granja. iStock

Molina calcula que en la siguiente paridera de otoño puede haber una reducción del 30 % en el número de corderos nacidos respecto al mismo período de 2024.

Se debería tanto al mayor número de abortos como al menor número de ovejas preñadas como consecuencia de la incidencia de la lengua azul, según ha señalado.

Es, además, una paridera importante a nivel nacional porque de ahí saldrán los corderos que se consumirán en Navidad, según ha indicado tanto Molina como el presidente de la interprofesional del ovino y del caprino de carne (Interovic), Raúl Muñiz.

Muñiz, precisamente, ha confirmado que este periodo de nacimientos de corderos en otoño es "importante" para las fiestas navideñas y que factores como la mayor incidencia de lengua azul en la península afectará a la oferta disponible. De hecho, es previsible que el precio aumente de aquí a final de año, aunque no de forma "desorbitada".

Más exportaciones

El cordero español es apreciado en países árabes y eso es algo de lo que dan fe las cifras de exportaciones: España ha vendido en el primer semestre de este año un 20 % más de toneladas de cordero vivo que en el primer semestre de 2021.

Este factor (enviar cordero vivo fuera) también lleva a una menor oferta de carne en el mercado interno y, de hecho, el número de corderos sacrificados en los mataderos nacionales en el primer semestre del año ha bajado un 7,39 %.

Por lo tanto, el sector pone la vista fuera y valora estas compras en el extranjero: hay países del norte de África, como "Argelia y Marruecos, que están pagando los corderos mucho más caros de lo que somos capaces" aquí, según el presidente de Interovic.

En esos países el consumo de cordero de calidad "está aumentando y nosotros lo estamos descendiendo". Una idea similar defiende Molina, quien asegura que el volumen de ventas es tal que España ya tiene "un tanto por ciento muy grande de dependencia de exportación a países con población musulmana".

El problema del relevo generacional

La cabaña ganadera ovina ha perdido cerca de dos millones de cabezas desde 2020 y el número de explotaciones en ese período ha caído casi un 4 % en cinco años.

El censo está bajando "porque no hay gente que quiera trabajar" ya que "no es atractivo quedarse en las zonas rurales" a vivir y además es un trabajo "sacrificado porque los animales comen todos los días", según el presidente de Interovic.

En definitiva, más exportación, menos producción y el impacto de la sanidad animal en la cabaña se están convirtiendo en la combinación con todos los ingredientes necesarios para que el precio del cordero en España siga subiendo.