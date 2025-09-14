Va a un bar, pide un café y no da crédito a lo que le cobran en la cuenta: "Solo falta que me incluyan el servicio de basuras"

Los bares y restaurantes en España, no solo son uno de los principales motores económicos en nuestro país, también son un lugar de encuentro en el que disfrutar de una o varias consumiciones, un espacio donde relacionarse y una parte esencial de la vida cotidiana para muchos españoles. Lugares de encuentro, de charla, de rutina y de celebración. Sin embargo, no siempre todas las consumiciones acaban bien.

Una mala atención, un suplemento inesperado en el ticket o un gesto fuera de lugar pueden estropear la experiencia. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en el altavoz más eficaz para denunciar este tipo de situaciones. Y entre todas ellas, destaca la cuenta de Jesús Soriano, @soycamarero, donde a diario expone tanto quejas de clientes como las condiciones laborales precarias que muchos trabajadores de hostelería siguen sufriendo.

La polémica en este caso viene acompañada de un ticket que Jesús Soriano compartía en la red social X hace unos días. En este caso, se trata de un ticket en el que se puede leer una consumición de un café con leche que, para sorpresa del cliente, veía acompañada de un inesperado suplemento por el uso de la luz y de la conexión wifi.

"Una mujer estuvo horas con un café con leche y conectó su ordenador a la luz más el wifi del local, al sacar la cuenta a la clienta le añadieron estos costes al ticket, ¿Cómo lo veis?", preguntaba en la publicación abriendo el debate a sus seguidores. Un ticket que ha generado mucha polémica y en el que puede leerse que a la clienta se le cobra un suplemento de 5 euros por ese servicio de luz y wifi y otro de 1,50 euros por extra de leche.

Las opiniones entre los usuarios han quedado en este caso divididas, ya que mientras hay personas que encuentran esta situación completamente injusta e indignante, también hay quienes entienden que el local cobre este tipo de suplementos.

Opiniones que han dividido claramente a los usuarios entre quienes consideran el cobro "injustificable" y quienes lo defienden como una medida lógica. "Si no lo pone en la carta de precios o no le avisa con antelación, no puede cobrarlos", recuerda un usuario apelando a la normativa básica de transparencia en hostelería.

En la misma línea, otro no duda en relacionar este tipo de suplementos con la importancia que se le da al dinero actualmente en la hostelería: "En el siglo XX en los bares se ponían a escribir grandes escritores o a discutir ideas los filósofos. Actualmente ese romanticismo no existe y los dueños de los bares solo ven el dinero, no dejan estar a la gente en las mesas mucho tiempo y pagan sueldos de mierda a sus empleados".

Aún así, también hay quienes empatizan con la posición del local. "Lo veo bien, a mi cafetería venía gente que solo consumía un cortado y se tiraban de 2 a 3 horas conectados al wifi y ocupando mesa sin consumir. Se la limpiaba a ver si se le caía la cara de vergüenza pero no", relata otro seguidor, reflejando una realidad que muchos hosteleros viven en silencio cada día.

"Pues imagina que tienes 10 mesas en tu local y que cada día se sienten 10 tipos a usar tu wifi sin consumir o sólo tomar un café durante horas... ¿Crees que tu estructura de costos aguante eso?", añade otro usuario dando protagonismo a las pérdidas que ocasionan también este tipo de situaciones para muchos locales.

Una polémica que también ha llegado al plató de televisión de Aruseros de La Sexta y a la que el presentador Alfondo Arús no dudaba en reaccionar con rechazo: "Pero esto me parece absolutamente desproporcionado. Puestos a cobrar la luz, que te cobren el servicio de recogida de basuras, el IBI y el felpudo", ha bromeado en tono crítico.