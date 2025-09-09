Las pizzas a 10 euros de Bilbao que son unas de las mejores de mundo: las elaboran tres hermanos italianos
La guía 50 Top Pizza ha situado a esta pizzería en el puesto 76 de su prestigioso ranking.
Bilbao, ciudad ya reconocida por su vibrante escena gastronómica, suma un nuevo motivo de orgullo con Demaio Pizza Gourmet, un restaurante referente en el arte de la pizza contemporánea italiana.
Este establecimiento acaba de ser incluido en el puesto número 76 del ranking de las 100 mejores pizzerías del mundo de la prestigiosa guía 50 Top Pizza.
Demaio fue fundado en 2018 por los hermanos calabreses Mattias, Gioel y Jader Demaio,y el nombre rinde homenaje a su bisabuelo napolitano, Giuseppe.
Así, la pasión por la pizza napolitana contemporánea se materializó en Bilbao tras años de formación y experiencia en Italia.
El negocio combina dos estilos tradicionales: pizza napolitana contemporánea y pizza romana al taglio. Su masa se elabora con harinas ecológicas de alta hidratación y fermentación triple, respetando los cánones italianos.
La selección de ingredientes es meticulosa: más del 50 % procede de pequeños productores italianos sin intermediarios, mientras que también incorporan productos vascos locales como bonito del norte, anchoas del Cantábrico y queso Idiazábal
Desde su primer local en Bilbao La Vieja (calle San Frantzisko, 10), en 2023 abrieron un segundo establecimiento cerca de Jardines de Albia, expandiendo con éxito su propuesta gourmet en el centro de la ciudad.
Las mejores pizzas
En la edición de 2025 de 50 Top Pizza participan 37 países en el ranking mundial: Italia lidera el listado con 41 locales, seguida de Estados Unidos con 16 y Brasil con seis.
Las ciudades más representadas son Nápoles y São Paulo, con cinco locales cada una, seguidas de Nueva York, Milán y Caserta, con cuatro.
Las 10 mejores pizzerías del mundo
1 I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Italia
1 Una Pizza Napoletana - Nueva York, EE.UU.
2 The Pizza Bar on 38th - Tokio, Japón
3 Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil
4 Confine - Milán, Italia
4 Diego Vitagliano Pizzeria - Nápoles, Italia
5 Napoli on the Road - Londres, Inglaterra
6 Seu Pizza Illuminati - Roma, Italia
7 I Tigli - San Bonifacio, Italia
8 Baldoria - Madrid, España
9 Pizzeria Sei - Los Ángeles, EE.UU.
10 Tony's Pizza Napoletana - San Francisco, EE.UU.
El próximo evento de 50 Top Pizza está programado para el 27 de noviembre, fecha en la que se presentará la guía 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, que tendrá lugar en Londres durante el European Pizza Show.