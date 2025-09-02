Carlos, el Catalatas, impresionado con unas zamburiñas y su "precio realmente de escándalo para la calidad"

Queridos lateros —parafraseando al coleccionista Carlos Álvaro, conocido en Instagram como @elcatalatas—, si os gustan las zamburiñas en conserva, estáis de suerte.

Dueño de una colección de más de trescientas latas de conserva y con más de 240 mil seguidores en su perfil, "gracias a un artículo de José Carlos Capel" llenó su despensa con un amplio 'repertorio latero' y "ahora puedo sobrevivir a un invierno nuclear".

A diario comparte trabajados unpackings de latas de conserva que cata y valora aportando a la descripción todo tipo de detalles con un estilo propio que convence sin esfuerzo. Con ellas, suele compartir también maneras de combinarlas e integrarlas en platos si es que por separado no dan la talla.

Desde variadas marcas blancas hasta las mejores conservas gourmet. Por su perfil ha pasado la carne de centollo de La Mar de Tazones, las anchoas de Conservas La Machina, pero también los filetes de melva de Hacendado.

Con unos mejillones en formato 9/12 de Paco Lafuente ha hecho un aperitivo "como se los come José Andrés y toda Murcia". Y es que el cocinero asturiano hace mucha gala de esta combinación, la última más reciente con un añadido.

Zamburiñas en salsa de vieira

Una de las catas de este verano, al que todavía le quedan días por exprimir, ha sido la de una lata de zamburiñas en salsa de vieira de Hacendado elaboradas por Conservas Dani. "Una marca blanca de calidad", asegura este especialista del laterío que de vez en cuando comparte descubrimientos de Mercadona.

Las zamburiñas en salsa de vieira de Hacendado de Mercadona.

Las zamburiñas, bañadas en una salsa a partir de vieira, tomate y cebolla, están listas para comer y se pueden combinar con una amplia variedad de condimentos y alimentos, así como apañar un arroz o una pasta, con ajito y poco más.

"Abrimos la lata y un olor delicioso nos sube a la nariz. Realmente apetecible, una salsa de tomate espectacular. Por el lado negativo, percibo más aceite del que me gustaría. Lo escurrimos y chin pum" narra El Catalatas sumergiendo al espectador en la experiencia.

"Echamos todo encima de unas patatas fritas, decorándolos con unas guindillas picantes que compré en Amazon España por 14€ los 4 kilos, y a disfrutar" añade el coleccionista como parte final del procedimiento para montarse un aperitivo que muchos querrían.

Las zamburiñas antes de ser acompañadas por las guindillas.

"Una lata realmente buena. Los bichos, pese a no ser muy grandes, están tiernos y muy sabrosos, ya que la salsa de vieira es contundente y cargada de sabor. Al precio que están las cosas, esta lata es ganadora" añade.

Sobre el origen de la lata, "no indica especie ni zona de captura". Cuesta 1’95€ en Mercadona, precio realmente de escándalo para la calidad ofrecida", asegura. Y así, con tres ingredientes, se prepara un aperitivo fácil para replicar en los hogares, como el más rico que sirviesen en los bares.