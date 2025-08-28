Más de 70 estrellas Michelin se reúnen para rendir homenaje a Joan Roca: "No es lo mismo ser competitivos que ser cabrones"

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián acogerá este año, dentro de la sección Culinary Zinema, el estreno del documental Uno de los nuestros, una producción de La Caña Sisters en colaboración con Visual Comunicación y el Grupo Dani García.

La cinta reúne a 20 cocineros, que representan lo más granado del Olimpo gastronómico español -entre todos suman más de 70 estrellas Michelin-, para rendir homenaje al legado de Joan Roca, una de las figuras más representativas de la gastronomía española e internacional de nuestros días.

Bajo la batuta de Dani García, el documental explora la complicidad entre generaciones, la transmisión del conocimiento y la construcción de una identidad culinaria colectiva que ha situado a la cocina española en la vanguardia mundial.

Nombres como Ramón Freixa, Albert Adrià, Martín Berasategui, Diego Guerrero, Quique Dacosta, Francis Paniego, Marcos Morán, Ricard Camarena, Eduard Xatruch o Paco Pérez participan en este reconocimiento a quien consideran un referente imprescindible.

Un homenaje de toda la profesión

El tráiler de Uno de los nuestros, que se presentaba ayer mismo, muestra no solo la admiración profesional hacia Joan Roca, sino también la dimensión humana de un chef que ha inspirado a varias generaciones.

El propio homenajeado confiesa nada más iniciarse el avance: "En toda mi trayectoria profesional, no he vivido un momento tan emocionante como este."

Dani García, impulsor del proyecto, destaca esa faceta más personal: "Todo el mundo sabe quién es el Joan cocinero. No todo el mundo de fuera sabe quién es el Joan persona".

Martín Berasategui, condecorado con el mayor número de estrellas Michelin en España, admite: "Tengo que ser sincero, me fijo un montón en lo que es Joan para ser yo lo que soy".

Otros colegas de profesión tampoco dudan en subrayar la inspiración que Roca representa en el sector. Paco Morales, del restaurante Noor, afirma: "Para mí siempre ha sido fuente de inspiración de lo sublime vestido de normalidad".

Desde Disfrutar, Eduard Xatruch resalta el peso de su herencia: "Es donde cobra sentido el legado que la familia Roca está dejando en este sector gastronómico".

El reconocimiento también incluye reflexiones sobre la dificultad de construir una trayectoria coherente y duradera. Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, recuerda: "Y eso parece muy fácil, pero no es tan fácil, es muy difícil".

Joan Roca, por su parte, pone en valor la fuerza colectiva de la cocina española contemporánea: "Somos un ejemplo de un colectivo que coopera, que se admira, que se respeta, que van juntos".

Y, al hilo de tal declaración, Dani García evoca una máxima transmitida por Ferran Adrià: "Yo siempre recuerdo una frase de Ferran que era ‘una cosa es ser competitivos y otra cosa es ser cabrones’".

Finalmente, Roca resume la trascendencia del momento histórico que vive la gastronomía española: "Eso es importantísimo para contar la revolución gastronómica que ha habido en España".

Como él mismo ha dicho en más de una ocasión citando un proverbio africano: "Si quieres llegar rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado".

El legado de un maestro

Nacido en Girona en 1964, Joan Roca es el mayor de los tres hermanos que dieron vida a El Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin y elegido en varias ocasiones el mejor restaurante del mundo antes de que la lista The World’s 50 Best Restaurants cambiara la normativa para que ningún restaurante pudiese ser elegido más de una vez

Junto a Josep, responsable de la sala y del vino, y Jordi, también elegido mejor pastelero del mundo, Joan ha construido un espacio donde la técnica de vanguardia convive con la memoria familiar y la tradición catalana.

A lo largo de su carrera, Roca ha sido reconocido no solo por su innovación culinaria, sino también por su generosidad a la hora de compartir conocimientos y formar a nuevas generaciones de cocineros. Esa mezcla de excelencia y humildad es la que Uno de los nuestros aspira a capturar y celebrar.

El estreno en San Sebastián no solo pondrá en primer plano la figura de Joan Roca, sino que también compartirá con el público la amistad, el respeto y la complicidad que han marcado la revolución gastronómica española de principios del siglo XXI.