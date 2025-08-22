Una clienta estalla tras pesar una bandeja de carne de Mercadona: "Pone que son 578 gramos, pero hay solo 326"

Hace años que el supermercado se ha impuesto a las tiendas de toda la vida, la búsqueda de la solución inmediata gana por goleada a otros modelos de consumo más amables.

Entre el trabajo, los niños y las infinitas obligaciones que se acumulan en el día a día, cada minuto es oro. Por eso, muchos optan por llenar la nevera con productos envasados de supermercado en lugar de esperar turno en la carnicería de barrio.

Pero esta aparente comodidad, a veces, trae sorpresas tan poco agradables como la que denuncia una clienta de Mercadona tras pesar en su casa una bandeja de la sección de carnicería de este supermercado.

Panceta a precio de lujo

#viralvideos #viral #viralvideo ♬ sonido original - didy88 @dianacordero147 Pues dudaba si colgar este video o no.. Pero creo que debemos empezar a abrir los ojos... nos están engañando en este caso #mercadona @mercadona. Resulta que ya lo había escuchado... pero digo no creo que mercadona.. haga eso. Pues me dio por pesar la bandeja y anda... resulta que viene menos peso en la bandeja de lo que marca.. Hasta cuando se van a reír de la gente, que confía en sus productos y que nos pensamos que compramos lo que pone en la etiqueta. ESTO ES DE VERGÜENZA MERCADONA #viralreels

En un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, la usuaria @dianacordero147 ha denunciado un despropósito relativo al peso de las bandejas de carne de Mercadona, uno de los supermercados más populares en España.

Después de adquirir en el mencionado establecimiento un paquete de panceta de cerdo fresca, procede a pesarlo en un vídeo sin cortes que no deja lugar a dudas sobre la legitimidad de su queja.

Según se indica en la etiqueta del envase, éste contiene 0,578 kg de producto que tiene un precio de 6,70 euros por kilogramo, por lo que el precio a abonar que se indica en el recuadro P.V.P. son 3,87 €.

Hasta ahí estaría todo bien, pero el problema llega cuando la clienta llega a casa y, sin abrir la bandeja, procede a pesarla. Para ello, pone a cero la báscula y entonces es cuando llega la sorpresa y la indignación.

El peso real del paquete (panceta + bandeja) es de solo 326 g, esto es un 42 % menos del peso que se indica en la etiqueta. Esto equivaldría a decir que el precio real que se ha pagado por el producto ha sido de 11,88 euros por kilogramo, casi el doble del precio indicado en la etiqueta.

Una situación, sin duda, indignante por la que la clienta no duda en protestar: "Mercadona. ¿Hasta cuándo te vas a quedar con la cara de todos los españoles?"

¿Qué hacer en esta situación?

Una denuncia de este tipo en redes sociales pone sobre la mesa un problema que es, por desgracia, demasiado habitual. El peso de los productos frescos que se venden envasados en el supermercado no siempre coincide con el que se indica en la etiqueta.

Pero ¿qué herramientas tiene el comprador para protegerse ante un, llamémosle "error", semejante? En casos como este, estas son las principales vías de actuación: